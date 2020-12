Götterspeise als Soulfood : Das wackelt so schön meditativ

Wenn man ganz nah ran geht, könnte man sich vielleicht vorstellen, gerade in einem Segelflugzeug über vulkanische Inseln zu fliegen, oder in einer Raumkapsel durch die Milchstraße zu schweben, oder in eine psychedelische Traumwelt aus Pastell einzutauchen. Auch wenn die Welt auf vier Wände schrumpft, kann man mit ein bisschen Kreativität einen neuen Blick in die Weite schaffen – und den entdecken viele in der eigenen Küche. In diesem Jahr war Bananenbrot bei den meisten Hobbyköchen so präsent wie die selbstgebackene Focaccia, der nächste Schritt zum kulinarischen Eskapismus führt zur guten alten Götterspeise.

Der wackelige Genuss ist eine süße Flucht, die der Schaffenskraft kaum Grenzen in Farben und Formen setzt und noch dazu ein bisschen Nostalgie aus der Kindheit in sich trägt. Wer kennt nicht den Kindergartenkampf um das Himbeerrot und Waldmeistergrün aus dem Fertigregal des Supermarkts oder die delirischen Wodka-Wackler aus Jugendtagen. Die glatte, kühle Konsistenz, die leuchtenden Farben, sie haben die Götterspeise immer schon zum Spaßessen gemacht.