Kellermeister im Gespräch : „Champagner ist magisch“

Monsieur de Varine, erinnern Sie sich an Ihr erstes Glas Champagner?

Ich bin in der Champagne geboren und darum natürlich mit Champagner aufgewachsen; meine Eltern waren beide im Champagner-Geschäft tätig. Ich erinnere mich gut an die Hochzeit meiner Schwester: Ich war acht und bin herumgelaufen und habe alle Gläser geleert, die nicht ganz ausgetrunken waren.

Hat es Ihnen geschmeckt?

Keine Ahnung. Aber eins habe ich damals schon gelernt: Champagner macht nicht müde – nicht einmal ein Kind wie mich. Das ist das Faszinierende an Champagner im Vergleich zu allen anderen Weinen. Er hat genug Säure, Mineralität und diese gewisse Salzigkeit, um die Zunge nicht zu langweilen. Das macht Champagner so magisch. Und wenn Sie so wollen, bin ich wie Obelix schon als Kind in diesen Zaubertrank gefallen – und ihm verfallen.