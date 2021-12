Sekthaus Raumland : Wir wollen unseren eigenen Champagner!

Wenn der Berg nicht zum Propheten kommt, muss der Prophet zum Berg kommen. Niemand weiß das besser als Volker Raumland. Sein Berg ist der Weinberg und seine Prophetie, dass auch die Deutschen Champagner keltern können. Fast vierzig Jahre lang kam er mit seiner mobilen Versektungsanlage zu den Wingerten der besten deutschen Winzer, um aus ihren Grundweinen Schaumweine zu machen – und zog fast so lange wie das Volk der Israeliten durch eine Wüste, in der kaum jemand seine Botschaft verstand und nach deutschem Champagner dürstete, obwohl er selbst der lebende Beweis für die tiefe Wahrheit seiner Weissagung war. Und erst jetzt, im Zenit seines Ruhms, im Epilog seiner Karriere, darf der einsame Rufer erleben, wie seine Prophetie zum Chor anschwillt.

Die Weltmeister im Sekttrinken

Kein anderes Volk trinkt so viel sprudelnden Wein wie die Deutschen, sagenhafte vierhundert Millionen Flaschen sind es Jahr für Jahr. Doch das allermeiste davon stammt aus der industriellen Massenproduktion, wird in monströsen Stahltanks aus spottbilligen Grundweinen dubioser Herkunft zusammengeschüttet und zu lächerlich niedrigen Preisen im Supermarkt verkauft. Nur drei Prozent der deutschen Schaumweine sind Winzersekte, die nach der traditionellen Champagner-Methode in der Flasche vergoren werden. Aber auch dieses Geschäft wird selbst von den renommiertesten Weinbauern oft nur nebenbei und selten mit der gebührenden Leidenschaft betrieben. „Viele Winzer versekten die Weine, mit denen sie nichts anfangen können, und die wenigsten denken bei der Arbeit im Weinberg von vorneherein an Sekt, sondern immer noch in Mostgewichten, weswegen sie ihre Grundweine viel zu süß ernten“, sagt Raumland, für den elf Prozent Alkohol die absolute Obergrenze sind, weil bei der zweiten Gärung noch einmal 1,3 Prozent Alkohol hinzukommen. Und genau deswegen schmecken die meisten deutschen Winzersekte nicht wie Champagner, sondern wie Weine mit Kohlensäure.

Champagner, nichts anderes wollte Volker Raumland in seinem Winzerleben machen, seitdem er während des Weinbaustudiums in Geisenheim mit einem Müller-Thurgau-Sekt bei einer Blindverkostung den ersten Preis gewonnen hatte. Von diesem Augenblick an war der Winzersohn aus Bockenheim in der Nordpfalz „mit dem Schaumwein-Virus infiziert“, wie er selbst sagt. Er wurde zum fahrenden Versekter, kostete Abertausende von Grundweinen, erkannte bald blind die besten Kandidaten für einen exzellenten Sekt, wusste eines Tages alles über ideale Maischestandzeiten, Pressverfahren und Hefelager, häufte ein Schaumweinwissen wie kein zweiter deutscher Winzer an und wurde damit geadelt, dass seine Kollegen stolz auf das Etikett schrieben, wer ihren Sekt versektet hatte. Doch der entscheidende Schritt zum perlenden Glück fehlte noch: Raumland hatte erkannt, dass nur aus seinen eigenen Grundweinen Schaumweine in Champagner-Qualität entstehen können – und griff sofort zu, als er Anfang der Neunzigerjahre die Gelegenheit bekam, in Flörsheim-Dalsheim in Rheinhessen eine Gründerzeitvilla mit vier Hektar Weinbergen zu kaufen.