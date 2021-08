Reiner Wein : Trinken für die Ahr

Während an der Ahr die gefüllten Fässer und Flaschen mitsamt dem technischen Equipment aus den Kellern ge­schwemmt wurden, saß ich zwei Täler weiter südlich ahnungslos in Oberhausen an der nur mäßig bedrohlichen Nahe und verkostete mit Cornelius und Helmut Dönnhoff die 2020er Weine des renommierten Guts – eine der eindrucksvollsten Kollektionen, die ich hier in 20 Jahren probiert habe.

Dass der Jahrgang bei Dönnhoff so grandios geraten ist, liegt nicht nur an den gewohnt herausragenden Rieslingen – meine Highlights (mit Preisen bei pinard-de-picard.de): Riesling feinherb (10,50 Euro), Schlossböckelheimer, Niederhäuser Klamm Kabinett (14,95 Euro) und Niederhäuser Hermannshöhle Spätlese (29,50 Euro). Auch die Bur­gunder waren nie besser strukturiert und spannungsreicher, mindestens drei Weine erreichen Weltklasseniveau: Chardonnay S, Weißburgunder S und Grauburgunder S (alle 21 Euro).