Ich trinke ziemlich selten. In meinen Zwanzigern gab ich bei Gruppenzwang öfter nach und trank auch mal ein paar Drinks zu viel, doch die wurden ausnahmslos mit allen Facetten des Katers bestraft: Kopfschmerzen, Übelkeit, Selbstmitleid. Auch Trinken ist Übungssache und ich war noch nie ein ehrgeiziger Schüler. Dementsprechend sind Kater in meinen Dreißigern schlimmer als je zuvor. Als Ungar mit einer russischen Großmutter bin ich der beste Beweis, dass Trinkfestigkeit nicht genetisch vorbestimmt ist.

Doch es gibt eine Ausnahme in meiner sonst eher distanzierten Beziehung zum Alkohol. Ein bis zwei Mal im Jahr trifft sich mein engster Freundeskreis auf Mallorca, genauer gesagt in Sóller, dem beschaulichen Örtchen im Tal der Orangen im Nordwesten der Insel. Die 25 Kilometer Luftlinie zum Ballermann könnten auch 2500 sein. Statt Mickie Krause und Isi Glück hört man traditionelle balearische Gitarrenklänge, statt Kölsch sprechen die Leute Catalan und die Sangria wird in Karaffen statt Strandeimern serviert.

Alleine der Flug auf „die Insel” vereint die verschiedenen Subkulturen der deutschen Malle-Urlauber: den braungebrannter Manager auf dem Weg zum Yachthafen, das lesbische Paar in voller Trekking-Montur oder die feierwütigen Jungsbanden in Shorts und Adiletten, wo der kleine Lautsprecher am Karabiner vom Rucksack hängt und alle in der Umgebung mit den Klängen vom Mallehit „Sie hatte nur noch Schuhe an” erfreut.

Der Weg zum Haus unserer Freundin ist bereits ziemlich symbolisch für die ersehnte Abgeschiedenheit, denn das Tal ist nur durch einen Tunnel oder über einen kurvigen Höhenpass zu erreichen. Die Bergwand sorgt sogar für ein Mikroklima und hält fiese Gewitterwolken fern, die von Palma hochziehen wollen. Ein Ferienhaus mit Pool fällt eindeutig in die Kategorie Luxus, doch unsere Gastgeber geben uns jedes Mal ein Gefühl von unbeschwertem Zuhause. Manche von uns Lesen, manche gehen in den Bergen laufen oder schwimmen ein paar Bahnen. Ich schnappe mir einen typischen Bastkorb und schwinge mich aufs Rad, um auf dem Bauernmarkt einzukaufen.

Einen festen Termin gibt es jedoch, an den sich alle halten, obwohl niemand auf die Uhr schaut. Jeden Vormittag treffen wir uns am Esstisch im Garten zum Brunchen. Es gibt frisches Brot und Gebäck, Obst und Gemüse, mallorquinischen Käse und Aufschnitt und, last but not least, Mimosas. Teil dieses Rituals ist auch die Arbeitsteilung. Einer nimmt den Korb und geht in den Zitrushain, um Orangen zu pflücken und jemand anderes holt eine kühle Flasche Cava und den Champagnersäbel, den wir der Familie vor einigen Jahren überreichten und seitdem pflichtbewusst zu gebrauchen üben.

Der Mimosa ist ein klassischer Cocktail des 20. Jahrhunderts und besteht zu gleichen Teilen aus frischem Orangensaft und Champagner. Angeblich sind ihm auch Königin Elisabeth II. und ihre Mutter nach einer Südfrankreichreise verfallen. Der Champagner-Teil ist für den Heimgebrauch definitiv überbewertet, denn neben der Süße und Säure des frisch gepressten O-Safts gehen so gut wie alle Geschmacksnuancen des feinperligen Gesöffs verloren. Zum Glück haben wir eine sichere Schaumweinquelle im örtlichen Supermarkt, wo sich ein perfekt geeigneter Cava („Anna” von Codorníu) für kleines Geld finden lässt. Cava wird übrigens, wie Champagner, traditionell in der Flasche gegoren und schmeckt besser als fast alles mit dem Titel „Sekt” hierzulande.

Alkohol am Vormittag ist in meinem Alltag fern der Insel kaum vorstellbar, doch in diesem Zusammenhang fast unabdingbar. Der kleine Schwips raubt auch dem Unternehmungslustigsten von uns die Ambitionen für große Pläne, denn dafür sind wir ja nicht da. Wir sitzen zusammen, genießen die Sonnenstrahlen vor der großen Nachmittagshitze und tauschen uns über die Kleinigkeiten des Lebens aus – schließlich sind wir selten alle gleichzeitig an einem Ort. Der kleine Dusel, den so ein Sektcocktail auslöst, sorgt für perfekte Schlenderstimmung und wir gehen oft auf Erkundungstour in der schattigen Altstadt oder besuchen einen der umliegenden Höfe, um Zicklein und Katzen zu streicheln und mit gebrochenem Spanisch hausgemachte Spezialitäten zu erwerben. Oder wir bleiben einfach da, hören Musik und „arbeiten” an unserer Grundbräune.

Es ist nicht der Alkohol, der die Tage so besonders für uns macht, aber er hilft, um die richtige Atmosphäre zu erzeugen. Die Mimosas machen lustig und entschleunigen etwas (schließlich geht er auf fast leeren Magen), doch da niemand mehr als ein, zwei Gläser trinkt, wird es kein Gelage. Und wenn es doch mal etwas ausarten sollte, sind wir Hunderte Meter vom nächsten Nachbarn entfernt. Vielleicht ist das der wahre Luxus für uns Großstadtmillennials: Nirgendwo anders können wir laut sein, den ganzen Tag in bunten Kaftanen und Strohhüten zwischen Pool, Grill und Obstgarten tingeln und das Nichtstun genießen, für das wir uns zu Hause selten die Zeit nehmen.

Außerdem kann ich nur jedem Empfehlen, das Trinken auf tagsüber zu verlegen, denn irgendwann nüchtert man einfach aus und der Cava schmeckt erst am nächsten Tag wieder. So bleibt auch der Kater-anfälligste von uns (das bin ich) von üblen Nachwirkungen verschont.

Ich habe schon ein paar Mal versucht, die Mimosa-Stimmung auch zurück in Deutschland aufleben zu lassen, doch auf einer Bierbank vor dem hippen Brunchladen bei 14 Grad im Halbschatten hat leider auch der nostalgischste Cocktail kaum eine Chance, die richtige Stimmung zu erzeugen.

Malle ist eben nur einmal im Jahr.