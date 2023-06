Zu einem typischen Morgen im Büro gehört ein fluchender Kollege, dem gerade der Kaffee übergeschwappt ist. Auf dem Weg zum Schreibtisch läuft ihm der frischgebrühte Tasseninhalt über die Finger. Aber warum kommt es überhaupt so weit? Ein paar Versuche auf dem Flur ergeben schnell: Selbst wenn man beim Laufen genau hinschaut, bekommt man das Schwappen nur durch Schleichen in den Griff. Kann es so kompliziert sein, ein bisschen Kaffee von A nach B zu transportieren?

Ja, sagen Forscher der Universität von Kalifornien: Sie drückten Versuchspersonen eine Tasse Kaffee in die Hand und ließen sie einen Gang hinunterlaufen. Gleichzeitig wurde gemessen, wie sehr die Flüssigkeit im Gefäß hin und her schwappte. Das Ergebnis der Studie aus dem Jahr 2012: Am häufigsten wurde der Kaffee nach etwa neun Schritten verschüttet. Personen, die sich beim Gehen auf den Tasseninhalt konzentrierten, schafften durchschnittlich mehr Schritte als die, die nicht aktiv ein Verschütten vermieden.

Eines der Hauptprobleme beim Gehen mit Kaffee in der Hand ist die sogenannte Resonanz: Die regelmäßigen Schritte stoßen wieder und wieder kleine Wellen in der Tasse los. Trifft man die richtige Frequenz, addieren sich die Wellen auf – bis zur Resonanzkatastrophe. Man kennt dieses Phänomen von der Schaukel: Nur wer die Beine immer am entscheidenden Punkt ausstreckt, kann weiter Schwung holen. Diese ganz bestimmte Eigenfrequenz haben auch Kaffeetassen – und leider liegt sie ausgerechnet im selben Bereich wie die Schrittfrequenz des Menschen. Wenn die Tasse sich immer weiter hochschaukelt, kann es helfen, ein bisschen schneller zu laufen. Dann passt der Takt der Wellen in der Tasse nicht mehr zusammen, und die Kaffeeoberfläche beruhigt sich. Je nach Tassenmodell ist es aber gar nicht so einfach, der Eigenfrequenz auszuweichen, und noch komplizierter wird es mit dem Beschleunigen. Wir erinnern uns: Im Durchschnitt schwappt die Tasse nach den ersten neun Schritten über.

Auch im Weltraum kann Schwappen ein Problem sein

Schwappen kann nicht nur beim banalen Kaffee ein ernsthaftes Problem sein. Es sind schon NASA-Weltraum-Missionen gescheitert, weil der Treibstoff im Tank schwappte und die Sonde schlingern ließ. Flüge mussten notgelandet werden, weil die Piloten Kaffee über die Steuerelemente verschüttet hatten. In Tanklaster werden „Wellenbrecher“ eingebaut, damit die Transporter im Straßenverkehr manövrierfähig bleiben. Ingenieure zerbrechen sich tagtäglich den Kopf darüber, wie Flüssigkeiten sicher transportiert werden können.

Solange Menschen involviert sind, findet sich meistens eine kurzfristige Lösung gegen schwappende Flüssigkeiten – Bremsen, Stehenbleiben, Die-Richtung-Wechseln. Richtig kompliziert wird es, wenn man Robotern das Tragen von Kaffeetassen beibringen möchte. Schon der kleinste Fehler kann dazu führen, dass dem wasserempfindlichen Technikwesen der Kaffee ins Getriebe läuft. Deswegen muss vorher präzise berechnet werden, wie der Roboter sich bewegen soll.

Genau daran forscht Luis Figueredo von der TU München, und aus sehr gutem Grund. Bringt ein Roboter im Altenheim einen Teller heiße Suppe zum Bewohner, so muss er genau wissen, wie er sich mit dem Teller bewegen darf. Hinzu kommt, dass er auf spontane Bewegungen der Menschen um ihn herum reagieren muss, und zwar möglichst schnell. Das Problem: Flüssigkeiten verhalten sich höchst komplex. Die einzelnen Teilchen sind nur lose aneinander geknüpft und ergeben im Zusammenspiel ganz verschiedene Bewegungen. „Eine Tasse Kaffee lässt sich mit einem sehr vollen Bus vergleichen“, sagt Figueredo. „Die einzelnen Personen fallen beim Anfahren aufeinander, und eine Art Welle geht durch das Fahrzeug, bis am Ende einer gegen die Rückwand gestoßen wird.“

Bei so leichten Flüssigkeiten wie dem Kaffee ist dieser kollektive Stoß groß genug, um ein paar Tropfen über den Tassenrand zu katapultieren. Daher ist es wichtig, dass der Roboter nicht ruckartig beschleunigt oder die Richtung wechselt. Benutzt man für die Bewegungsberechnung eine Simulation der Flüssigkeit, benötigt der Roboter viel Rechenzeit. Die hat er aber im echten Leben nicht.