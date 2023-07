Was trinkt man in Lissabon? Unser Autor entdeckte in Portugal den Drink seines Lebens: Beirão Tonic.

Licor Beirao in einem Schaufenster in Lissabons Innenstadt Bild: Bloomberg

Der Tipp kam von einem Kollegen. Am runden Kioskhäuschen am Praça Luís de Camões eine frisch gemischte Limonade trinken. Dort, wo die engen Gassen des Bairro Alto beginnen, sich den Hügel hinaufzuwinden. Dort, wo sich Einheimische und Touristen gleichermaßen treffen, um über das Leben, die nächste Stadtführung oder das Leben trotz der nächsten Stadtführung zu sprechen. Dort, wo der Duft noch warmer Pastéis de Nata aus der Manteigeria auf der anderen Straßenseite verführerisch herüberweht. Dort also eine Limonada bestellen, sich auf die Stufen der Statue des weltberühmten Dichters setzen, nach dem der Platz benannt ist, und Lissabon beim ersten Besuch überhaupt in vollen Zügen genießen. So soll es sein!

Jan Ehrhardt Sportredakteur. Folgen Ich folge



Jetzt ist es nur so mit diesen frischen Limonaden an Lissabonner Kiosken: An heißen Sommertagen mag das Gemisch aus Eis, Soda, viel Zitronensaft und wenig Zucker (wenn überhaupt) eine wundervolle Erfrischung sein. Im Januar aber, bei knappen 13 Grad, dazu noch im spärlichen Licht der untergehenden Nachmittagssonne, wünscht man sich vielleicht etwas Wärmenderes. Etwas, das die vom langen Tag müden Geister wiederbelebt – und dennoch schmeckt. Etwas, das die Seele dieser Stadt und dieses Landes genauso widerspiegelt wie, nun ja, saures Zitronenwasser.

Der Kioskbetreiber wusste sofort, was gesucht war. Licor Beirão. Er schenkte ein. Zwei, eher drei Finger breit, stilecht im großen Plastikbecher. Kein Eis, kein Schnickschnack, einfach nur diese hellbraune, sirupartige Flüssigkeit. Zurück auf den Stufen der Statue dann die erste Kostprobe. Es schmeckte. Es schmeckte gut. Sogar sehr gut. Und in diesem Moment war dieses Getränk untrennbar mit Lissabon verbunden – und ist es bis heute. So schmeckt Portugal für mich. Immer wieder. Überall.

Zum wahren Drink meines Lebens aber wurde Beirão, das muss ich der vollen Transparenz halber zugeben, erst einige Stunden später, als ich im Time Out Market (eine alte Lagerhalle, in der es allerlei Gastro-Angebote gibt, noch so ein Kollegentipp für Erstbesucher dieser Stadt) gegenüber des Bahnhofs Cais do Sodré saß und nicht so recht wusste, wohin mit mir inmitten dieser Menschenmassen auf der Suche nach überteuertem Essen. Die Rettung kam in Person einer Barkeeperin an einem Beirão-Stand, der mir wohl niemals aufgefallen wäre, hätte ich nicht kurz zuvor am Kiosk am Praça Luís de Camões dieses Erlebnis gehabt. Ich wusste, was ich wollte, schließlich war ich ja gerade erst auf den Geschmack gekommen, doch die Barkeeperin wusste es besser: ein Drittel Beirão, zwei Drittel hochwertiges „Le Tribute“-Tonicwater, Eis, eine Scheibe frische Orange, eine Scheibe getrocknete Orange und zuletzt ein kleines Stück Zimt.

Sie hatte recht.

Mehr zum Thema 1/

Beirão-Tonic, in dieser oder reduzierter Form (ohne Orange, Zimt und Garnitur), passt wunderbar in diese Stadt, in dieses Land, dessen meistgetrunkene Spirituose der Kräuterlikör sein soll, der seit dem 19. Jahrhundert in der Region Beira hergestellt wird. Dieser süßliche, leicht medizinische (aber sehr angenehme) Geschmack auf der Zunge, der perfekt mit den bitter-herben Noten des Tonicwater harmoniert. Ein Drink, der erfrischt und belebt, selbst an kühleren Tagen. Ein Drink, der für mich immer wieder Erinnerungen weckt, daheim oder unterwegs, und den ich seit diesem ersten Besuch in Lissabon dort immer wieder getrunken habe. Pur an einem der vielen Kioske auf einem der vielen belebten Plätze – oder mit Tonic in einer der vielen Bars mit Blick über das Altstadtviertel Alfama und den Hafen.

Aus dem Kollegen ist mittlerweile ein Freund geworden, ein guter sogar. Und aus der einstigen Empfehlung, wenn auch über Umwege, mein Lieblingsdrink. Der Drink meines Lebens.