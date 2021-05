Der Kaffee meines Lebens : Etwas Wärmendes für die Seele

Dass die Italiener uns Deutschen in vielen Dingen überlegen sind, wusste schon Goethe. Die Sprache, die Kunst, die Mode – all das ist auf der anderen Seite der Alpen einfach schöner. Dazu gedeihen dort Zitronenbäume. Also draußen. Und es gibt noch einen weiteren klaren Wettbewerbsvorteil für unsere südeuropäischen Freunde: Noch in dem kleinsten, abgeschiedensten Kaff wird einem guter Kaffee serviert. Und wir reden hier nicht von irgendwelchen Filterkaffee-Hipsterbars oder gar großen Ketten wie Starbucks (wie die Marke, deren Vorbild ursprünglich die italienische Kaffeekultur war, nach Jahrzehnten den Einzug an der Mailänder Piazza Duomo hielt, ist eine eigene, traurige Geschichte). Sondern von den unzähligen kleinen Bars, in denen jederzeit mit chromglänzenden Siebträgermaschinen nahezu perfekter Espresso gebrüht werden kann. Vollstes Verständnis daher für den italienischen Familienvater, der vor Jahren mitten auf dem Potsdamer Platz in Berlin verzweifelt ausrief: „Cazzo, ma non c’è un bar?“ („Sch…, gibt es denn hier keine Bar?“), verzweifelt in der Kaffee-Diaspora – ich fühle seinen Schmerz.

Und erinnere mich lieber an den Zufall, der mir den besten Kaffee meines Lebens bescherte, vor ziemlich genau 15 Jahren in Süditalien. Die italienische Freundin und ich waren von Mailand aus mit dem Nachtzug gen Süden gereist, also ohne eigenes Auto und entsprechend strapaziös, denn das Nahverkehrsnetz im italienischen Süden war und ist legendär katastrophal. Wir hatten Salerno und Neapel (überbewertet, bis auf die Pizza) gesehen und waren nun, wieder mit dem Zug, nach Pompei (ohne „j“) gefahren, um die Ruinen der antiken, fast gleichnamigen Stadt Pompeji (im Deutschen mit „j“) zu besichtigen.