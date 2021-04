Tipps für Winzer : „Viele wissen nicht, welche Möglichkeit sie für ihren Wein haben“

Hinter dem Hirschhorner Hof steht noch die Kirche St. Johannes mit ihrem alten Turm, aber dann geht es direkt hoch auf die Haardt, den Ostteil des Pfälzerwaldes, der hier die Rhein­ebene begrenzt. Steigt man am Waldrand hoch, sieht man die Lichter von Ludwigshafen. Unten im Ort, in Königsbach, das zu Neustadt an der Weinstraße gehört, ist es idyllisch. In den alten Höfen wachsen Feigenbäume.

Seit 18 Jahren ist das 400 Jahre alte Renaissance-Gebäude das Zuhause von Frank John, einem Winzer, der den Bau gekauft und renoviert hat. Früher lieferten die Weinbauern der Gegend hier den Zehnt ab, den zehnten Teil vom Ertrag ihres Grundstücks, für die Kirche. Der alte Kreuzgewölbekeller ist erhalten. Heute betreibt John hier mit seiner Frau Gerlinde und den beiden Kindern das Weingut „Hirschhorner Hof“.