Kolumne Reiner Wein : Welcher Wein besonders gut zu Austern passt

Nachdem während der Feiertage kulinarisch sowie alkoholisch in vollen Zügen genossen wurde, wird nun vielerorts eine Pause eingelegt. Eine angenehm schlanke Kombination lässt sich aber auch in Austern und Sancerre finden.

So kann man es sich gut gehen lassen: mit Austern und einem dazu passenden Weißwein Bild: picture alliance / Zoonar

Vielleicht geht es Ihnen ja auch so: Sie haben lukullisch zum Jahresende noch mal richtig zugeschlagen und üben sich jetzt daheim in Enthaltsamkeit. Also: kein Alkohol im Januar. Manche Freunde des Dionysos verzichten sogar bis Ostern darauf. Ich kann leider weder das eine noch das andere – Künstlerpech. Allerdings tröste ich mich im Januar mit Austern und Sancerre, Pouilly-Fumé oder auch Chablis. Diese Kombinationen haben auch etwas Schlankes, finde ich.

Zudem sind sie auch kulinarisch zwingend, wachsen viele Weine des an der oberen Loire liegenden Sancerrois sowie in Chablis doch sozusagen auf den urzeitlichen Vorgängern der Austern und anderen Schalengetiers, das der urzeitliche Ozean hier hat liegen lassen. Diese mit Ton vermischten Kalkstein­böden („terres blanches“), oft mit Flusskieseln angereichert, sind hochkomplex und geben den Weinen gerade aus Sancerre und Chablis eine unverwechselbare, oft an Jodsalz erinnernde Note. Auch Algen meint man zu riechen, und vor dem geistigen Auge schlägt der graue Atlantik winterliche Wellen unterm wolkenverhangenen Himmel.