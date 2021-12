Kolumne Reiner Wein : Welcher Wein passt zum Fondue?

Ich bin ein großer Freund von Käsefondue. Ich esse es liebend gerne in den letzten zwei Dezemberwochen, so gut wie nie aber in den restlichen Wintermonaten, es sei denn, ich bin in der Schweiz oder am Arlberg beim Skifahren. In Frankreich, wo das Käsefondue vor allem im Jura sowie in den Savoyen Tradition hat, hatte ich es stets mit Comté und Beaufort zu tun, doch fürs Fondue gilt meine wahre Liebe dem Schweizer Käse: würzigem Gruyère aus den Freiburger Voralpen sowie echtem Emmentaler oder aber, auf Anraten meiner Walliser Freunde, statt des löchrigen Emmentalers Vacherin de Fribourg fürs klassische Freiburger Fondue „moitié-moitié“ (halbe-halbe). Was ich den Wallisern nie verrate: Ich lasse auch ein Viertel Vacherin Mont d’Or aus dem französischen Jura mitschmelzen …

Doch welcher Wein passt zum Fondue? Es steht und fällt ja mit der Qualität der Zutaten. Beim Käse habe ich noch nie gespart, und auch beim Wein überlasse ich das Geizen lieber denen, die’s können. Dass der Walliser zum Fendant (auch als Chasselas bekannt) greift, ist immer eine überzeugende Lösung. Ein Fendant wie auch ein gereifter Chasselas aus dem Waadtland, etwa ein Dézaley, ist in der Regel leicht und nicht allzu aromatisch, aber doch geschmackvoll und in seinem mittelgewichtigen Körper von zarter Säure getragen. Ein Fendant-Klassiker ist der Les Terrasses von Jean-René Germanier aus Vétroz im Wallis (14,50 Euro, über linke-weine.de). Der funktioniert nicht nur im und mit Fondue vortrefflich, sondern ist generell ein hervorragender Vormittagswein, weil er nicht zu schwer und angenehm mild ist.