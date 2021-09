Drei Biere im Gespräch : Welcher Snack passt am besten zum Pils?

Weizenbier soll nach vorherrschender Meinung entweder stärker nach Banane oder nach Gewürznelke riechen. Ich habe gerade ein Bier eingeschenkt, für das letzteres gelten soll: Maisel's Weisse Original. Können Sie einen Geruch nach Nelke bestätigen?

Thomas A. Vilgis: (riecht in seinem Glas) Das riecht nicht nach Nelke. Ich habe hier Gewürznelke dabei. Finden Sie Nelke in dem Bier?

Ich würde sagen, von dem Geruch in Ihrer Gewürzdose ist allenfalls ein Zehntel oder ein Zwanzigstel im Glas erahnbar.

Ich habe hier ein weitere Probe dabei – mit dem Aromat, das bei der Nelke das Hauptaroma liefert: Eugenol. Riechen Sie mal daran.

Das riecht nochmal anders und ist noch ferner vom Weizenbiergeruch. Es riecht eher ledrig, holzig.

Und ich habe noch etwas mitgebracht: geräucherten Kochschinken. Riechen Sie mal daran und denken sich den typischen Fleischgeruch weg. Da sind wir dann schon näher bei der Sache.

Da gibt es eine große Nähe.

Man muss jetzt noch zugeben, dass das, was den Hauptgeruch des Rauchs auf dem Kochschinken ausmacht, auch beim Eugenol oder der Nelke in sehr abgeschwächter Form vorhanden ist – aber keinesfalls dominant. Das Hauptaroma beim geräucherten Schinken ist übrigens 4-Ethenyl-2-methoxyphenol. Und dieses kann beim Brauprozess auch wirklich entstehen. Eugenol hingegen sucht man rein aufgrund der enzymatischen Tätigkeiten beim Brauen vergebens. Es käme nur ins Bier, wenn es ins Holzfass gelegt würde und zwar in ein geflämmtes. Das mit der Bierlücke bei den würzigen Aromen, den Phenylpropanoiden, ist schon irgendwie eine Spitzfindigkeit, das gebe ich zu. Man muss schon auf die Moleküle schauen. Betrachtet man diese, ist der Befund jedoch eindeutig, das sieht man auch auf diesem Diagramm.

Die Klasse der würzigen Aromen schafft kein Bier, außer jenen, die im Holzfass gereift sind. Für das Foodpairing hingegen, die Kombination von Bier und Essen, entstehen durch diese Aroma-Lücke beim Bier interessante Möglichkeiten. Man kann die Lücke zum Beispiel mit Eugenol und anderen Aromen aus dieser Klasse füllen.

Wie sind Sie auf die Bierlücke gestoßen? Haben Sie im Umgang mit Weizenbier festgestellt: Es riecht nicht nach Nelke. Oder sind Sie vom Brauprozess ausgegangen und haben die Lücke theoretisch gefunden?

Ich habe mich in meinen Büchern intensiv mit Aromen beschäftigt und habe bei vielen Versuchen mit Bier festgestellt: Eugenol ist hier einfach nicht zu erkennen. Ich habe mich dann mit der Forschungsliteratur beschäftigt und mich bestätigt gesehen: Eugenol kann im Gärprozess mit Hefen nicht entstehen.

Bananen-Aroma bei Weizenbier können Sie aber nachvollziehen?

Ja, die obergärigen Hefen im Weizen erzeugen bevorzugt Fruchtester, meist mit dem typischen Bananenaroma. Von den Hefen her gedacht ist das auch folgerichtig. Hefen gibt es wild, die Bierhefe ist lediglich eine spezielle Züchtung. Hefen sind Einzeller, die zwar durch die Gegend fliegen können, aber nicht so gut. Oft sitzen sie auf Früchten, und in der Wildnis ist es klug, dass der Geruch, der entsteht, wenn Hefen Früchte angären, starke Fruchtaromen entwickelt. Denn diese locken die Fruchtfliegen und andere Insekten an. Diese setzen sich auf die Früchte, laben sich an den von der Hefe erzeugten oder verstärken Gerüchen und fressen oder saugen etwas auf. Und in dem Moment, in dem sie fortfliegen, sitzen an jedem Beinchen viele Hefen, die zu einem neuen Substrat, einem neuen Nährboden weitergetragen werden. So können sich Hefen gut vermehren.