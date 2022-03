Kolumne „Reiner Wein“ : Mit Stolz schweizerisch

Ich möchte Sie einladen, mit mir noch ein wenig in der Schweiz zu verweilen. Wer hochfeine, aber preiswerte Pinot Noirs sucht, findet kaum anderswo ein breiteres, besseres Angebot. Selbst im bislang für große Pinots nicht gerade bekannten Elsass langen die besten Rotwein­erzeuger inzwischen or­dentlich hin. In Deutschland ja ohnehin.

So weit wie Hanspeter Ziereisen im Markgräflerland geht aber bis auf Gantenbein, das wohl renommierteste eidgenössische Weingut, weder in der Schweiz noch im Elsass jemand: Seinen 2017er Jaspis Spätburgunder 10⁴ bietet einer der F.A.S.–„Lieblinge des Jahres“ 2020 aktuell für 163 Euro pro Flasche an. Wie wäre es also, wir schauten nach roten Burgundern, die weniger als ein Viertel davon kosten und uns ebenfalls staunen machen?