Richtig genießen : Wie Sie offenen Wein konservieren können

Aktualisiert am

Viele Menschen haben während Corona ihre Leidenschaft zum Wein vertieft. Restaurantbesuche und Weinproben waren über längere Zeiträume nicht möglich, also gönnte man sich in den eigenen vier Wänden etwas mehr. Neben besonderen Flaschen fand häufig auch Weinzubehör, wie edle Gläser oder Portionierungshilfen, den Weg in die Vitrine. Manchmal blieb die Freude darüber jedoch nicht ungetrübt. Ein paar Tipps zur Handhabung.

Bei manchen teureren Weinen scheut man sich, den Korken zu ziehen. Denn einmal geöffnet, muss die Flasche auch geleert werden. Mit Geräten, welche mittels einer Kanüle durch den Korken stechen, soll Probieren und Öffnen entkoppelt werden: Der Wein plätschert durch die hohle Nadel ins Glas, man muss den Korken nicht ziehen. Da das Coravin genannte System den entnommenen Wein durch Edelgas ersetzt, soll man die Flasche Monate oder Jahre konservieren können, nachdem man schon aus ihr getrunken hat. So lässt sich der Genuss auf verschiedene Zeitpunkte verteilen.