Weinempfehlung : Die besten Rosé-Weine für den Sommer

Aktualisiert am

Nicht alle Weine glänzen, sobald man ihnen den Korken gezogen hat. Haben sie Talent, dann kündigen sie dieses zwar früh an, offenbaren ihre ganze Kunst aber erst nach einiger Zeit an der Luft. Hier sprechen wir nicht von Minuten, auch nicht von Stunden. Sondern von Tagen. Kräftige Rotweine werden in der Karaffe besser, glaubt man. Aber Weißweine? Auch die, wenn sie Struktur haben. Zu pauschalisieren bringt indes nichts, außer der Gefahr, dass es auch anders kommen kann. Zum Beispiel beim Rosé. Schon wieder?

Schon wieder. Vor 14 Tagen hatte ich hier in einem ganzseitigen „Reiner Wein Spezial“ 18 Rosés empfohlen, die sich gleich nach dem Öffnen in bester Verfassung zeigten. Einige andere hingegen be­nötigten dafür einige Tage Zeit und schmeckten auch zwei Wochen nach dem Öffnen der Flasche noch, oder besser: Jetzt erst recht! Ihre Frucht hatte sich von der Reduktion der Gerbstoffe befreit und war saftig geworden. Auch die Säure war stabil geblieben – was diese leuchtenden, wenig bis gar nicht ge­schwefelten und ohne Filter abgefüllten Naturweine zu leichteren Rotweinen von hoher Bekömmlichkeit macht.