Weinanbau in der Türkei : Wo Noah die ersten Reben pflanzte

Güney Köse ist einer der jungen Türken, die Anatolien durchstreifen, um unbekannte Rebsorten zu finden. Die Traube Erciskarasi ist seine jüngste Entdeckung. Köse fand sie in einem Dorf, dessen konservative islamische Einwohner zwar Trauben essen, die aber nie daran denken würden, sie zu Wein zu verarbeiten. Das macht nun Güney Köse in Selcuk nahe Izmir. Mit der dunklen Rebe Erciskarasi hat er die Produktliste seiner Weine erweitert, die den Namen Akberg tragen. Auch in seiner neuen Weinbar mit türkischen Weinen in Amsterdam bietet er sie an.

Rainer Hermann Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge

Sabit Agagoglu ist ein anderer Pionier. Er kam in den Siebzigerjahren während seines Studiums in Deutschland mit den Methoden des deutschen Weinbaus in Be­rührung. Da war in seiner Heimat die schwarze Rebe Kalecik Karasi vom Aussterben bedroht. Der junge Agraringenieur rettete sie, indem er die trockenen Wurzeln des Rebstocks klonte und so die Rebe wieder zum Leben erweckte. Im malerisch gelegenen Kalecik nahe Ankara gründete er am Fluss Kizilirmak das Weingut Tomurcuk, wo er seither Weine aus lokalen Reben herstellt.