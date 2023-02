Aktualisiert am

Wein-Überschuss in Frankreich : Der Bordeaux-Wein steckt in der Krise

Im Jahr 2022 wurde in Frankreich zu viel Wein produziert. Bild: AFP

Eines der Wahrzeichen der französischen Kultur, der Bordeaux-Wein, steckt in der Krise. Die großen Namen wie Lafite, Latour, Mouton oder Margaux sind nicht betroffen. Aber die Weine, die nicht auf der seit 1855 bestehenden Top-Liste der „grands crus“ stehen, finden immer weniger Abnehmer.

Viele Winzer in dem 110.000 Hektar großen Anbaugebiet um die Stadt Bordeaux kämpfen mit sinkenden Absätzen. Im vergangenen Jahr haben sie zu viel Rebensaft produziert. Sie können ihren Wein nur mit Verlusten loswerden. Ihre Flaschen lassen sie zu Billigpreisen in Supermärkten verschachern. „Wir haben eine Million Hektoliter zu viel“, klagte der Sprecher eines Winzerkollektivs, Didier Cousiney.

Wiederholt haben die Winzer in Bordeaux protestiert, um auf ihre missliche Lage aufmerksam zu machen. Inzwischen ist sich auch Landwirtschaftsminister Marc Fesneau in Paris des Problems bewusst geworden. Zu Wochenbeginn traf er sich zu einem Krisengespräch mit Winzervertretern. Um die Preise zu stabilisieren, sollen 2,5 Millionen Hektoliter Wein vom Markt genommen werden. Der überschüssige Wein soll destilliert und zu Desinfektionsmitteln oder in Kosmetikprodukten und Parfüm verarbeitet werden.

Zuletzt gab es Überschüsse in der Pandemie

Die EU und die Regierung wollen das Destillationsprogramm mit 160 Millionen Euro fördern. Die letzte Destillationskampagne reicht in den Sommer 2020 zurück. Damals mussten die Überschüsse verbraucht werden, die zu Beginn der Corona-Pandemie entstanden waren, als Bars und Restaurants weltweit geschlossen wurden.

Das Konsumverhalten hat sich seither geändert. Die Europäer trinken immer weniger Wein aus Frankreich. Auch andere Weinbaugebiete wie die Côtes du Rhône sind betroffen. Am stärksten macht sich die Abhängigkeit von China bemerkbar. Die Chinesen bestellen seltener den guten Tropfen aus Bordeaux. Das Exportvolumen nach China hat sich halbiert.

Winzer fordern Prämien für Weinbauern, die anderes anbauen

Für Winzer Cousiney kann die Destillationskampagne nur eine Übergangslösung sein. Es seien einfach zu viele Reben in der Umgebung von Bordeaux angepflanzt worden. Er forderte eine Prämie von 10.000 Euro pro Hektar für Weinbauern, die Weinreben herausreißen, um etwas anderes anzubauen. Laut einer Studie der Landwirtschaftskammer in Bordeaux müssten 15.000 Hektar Weinbau verschwinden, um die Überproduktion zu beenden.

Während für renommierte Spitzenweine immer höhere Preise erzielt werden, kämpfen viele kleinere Winzer im Médoc um ihre Existenz. 1320 Winzerbetriebe in der Gegend um Bordeaux befänden sich in Schwierigkeiten, so die Landwirtschaftskammer für das Department Gironde. Ein Viertel sei bereit, den Weinbau gänzlich aufzugeben. Bordeaux-Weine litten auch unter dem Ruf, die Bio-Wein-Wende verschlafen zu haben. Von den 110.000 Hektar sind 25.000 Hektar einem geprüften biologischen Anbau ohne chemische Dünger- und Pflanzenschutzmittel gewidmet.