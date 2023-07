Aktualisiert am

Ein in der Flasche oder im Fass gereifter Wein repräsentiert einen ganzen Jahrgang, ja sogar eine gesamte Kultur – während Traube und Winzer in den Hintergrund treten. Die Kolumne Reiner Wein.

Weine über mehrere Jahre im Fass zu schulen ist in unseren Breiten aus der Mode gekommen. Hier zu sehen: Barriquefässer im Weinkeller des Sächsischen Staatsweingutes Schloss Wackerbarth. Bild: dpa

Weine kann man auf verschiedene Arten reifen lassen. Wenn die Lagerbedingungen optimal sind und der Wein Potential hat, kann daraus über Jahre zwar kein neuer, aber doch ein ganz anderer Wein werden. Sein Geschmack ist oft weit komplexer als das, was man sich in dessen von Frucht und Ausbau geprägter Jugend hatte vorstellen können.

In gewisser Weise kommt der Wein über die Jahre zu sich selbst, während Traube und Winzer in den Hintergrund treten. Vor allem im Alter repräsentiert Wein seine Herkunft wie auch seinen Jahrgang und seine gesamte Kultur. Er singt förmlich, und die ihn würdigenden Worte fließen den Kritikern frei von der Seele. Sie können durchaus emotional sein und sind ungeniert subjektiv. Nicht so akademisch wie das technische Gerede vom jungen Wein.