Aktualisiert am

Thomas Donatsch hat auf seinem Weingut in Graubünden eine spät reifende Weißweinsorte mit bemerkenswert hoher Säure wieder zum Leben erweckt. Die Kolumne Reiner Wein.

Jeder Winzer in Graubünden will heute neben seinen Prestigeweinen Pinot noir und Chardonnay auch seinen Com­pleter zeigen. Bild: dpa

Als die Familie Donatsch in Malans nach der 1947er Lese ihre ertragsunsicheren Completer-Reben ausriss, konnte keiner ahnen, was sich 50 Jahre später daraus entwickeln würde: Nachfahr Thomas Donatsch sollte einer der ersten Winzer im schweizerischen Graubünden sein, der die damals praktisch ausgestorbene, spät reifende Weißweinsorte mit bemerkenswert hoher Säure wieder zum Leben erweckte.

Noch mal 25 Jahre später ist daraus ein Geheimtipp im Bündner Rheintal geworden. Zwar sind die 6,2 Hektar zählenden Rebzeilen noch immer an einem Vormittag abzuwandern (in der gesamten Schweiz gibt es gut 9 Hektar davon), aber jeder Winzer will heute neben seinen Prestigeweinen Pinot noir und Chardonnay auch seinen Com­pleter zeigen. Und bekennen, wie wichtig diese au­tochthone, seit 1321 nachgewiesene Sorte für die Identität der Region ist und über welche Talente sie verfügt, gerade im Hinblick auf die globale Erwärmung.