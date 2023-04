Würde man das tun? Ein Stück Code erwerben, das zu einem Stück Käse gehört, den man gar nicht sieht? Und den Besitznachweis für das virtuelle Stück Käse dann gegen eine reale Gebühr in einer virtuellen Geldbörse speichern? Wahrscheinlich würde man das ebenso wenig tun, wie man ein ganzes Käserad kaufen würde, um es mit der halben Verwandtschaft zu teilen. Wein allerdings ist ein ganz besonderer Saft. Auch die originellen Wege, die man auf sich nimmt, um ihn zu erwerben, scheinen für manche den Genuss zu steigern. Hier stellen wir einige dieser verschlungenen Möglichkeiten vor.

Beim österreichischen Anbieter CryptoWine greift man sich nicht etwa eine Flasche aus dem Regal und bezahlt bar. Der Kauf funktioniert nur online mittels Kreditkarte oder der Krtyptowährung XDai. Mit der gekauften Weinflasche verbunden ist ein Non Fungible Token (NFT), also ein alphanumerischer Code. Zwar lässt sich dieser nicht trinken. Doch NFTs, die in einer sogenannten digitalen Wallet (Geldbörse) gespeichert werden, repräsentieren einen bestimmten Gegenstand – digital oder physisch – in einer Blockchain und sind sozusagen die Besitzurkunde für diesen, im vorliegenden Fall den Wein. In der realen Welt lagert er in einem Weinlager in Parndorf. Das liegt im österreichischen Burgenland, in der Nähe von Wien.