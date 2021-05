Passende Weine : Was Sie zum Spargel trinken sollten

Dieses Frühjahr, das bislang so eine Art eine Maxi-Version des Winters 2020/21 war, hat beträchtliche, teils existenzgefährdende Frostschäden in den Weinbergen hinterlassen. Die Gefahr schien diese Woche gebannt, jedoch sind bis zu den Eisheiligen noch einige Tage zu überstehen. Und auch danach drohen ja weitere Gefahren: Echter und Falscher Mehltau, Starkregen und Hagel, Sonnenbrand, Trockenstress, Fäulnis zur Lesezeit . . . Wir Konsumenten bekommen davon zunächst wenig mit, schließlich wird auch in Europa mehr Wein produziert, als die Regale tragen können. Es gibt also immer etwas zu trinken, egal wie verheerend das Jahr war.

Gerade nun also Spargelwein. Dessen höchste Tugend ist es, den Begriff des frühen Edelgemüses im Namen zu führen, während der so etikettierte Tropfen selbst selten zu überzeugen vermag. Ich bin auch nicht der Meinung, dass man junges Gemüse mit bestenfalls neutral schmeckendem Wein begleiten sollte. Gleichwohl sollten dessen Geschmack und Körper den weißen Stangen nicht die Show stehlen. Auf Charakter muss man beim Wein deswegen ja nicht verzichten.