Naturweine : Ist Frucht jetzt Kitsch?

Orangeweine und Naturweine versetzen die Szene in Aufregung. Eine ganz neue Art und Weise, Weine mit so wenig Technik und Chemie wie möglich zu trinken. Unser Autor erklärt, was es damit auf sich hat.

Wir befinden uns weingeschichtlich gerade im Ro­koko-Zeitalter“, sagt Arno Schembs, Winzer und Chef des Weinguts Chateau Schembs in Worms-Herrnsheim.

Ein verblüffender Vergleich. Wie kommt er darauf?

„Wir haben den Weinbau so perfektioniert, dass die Winzer eigentlich nur noch die Möglichkeit haben, Verzierungen oder Schnörkel anzubringen. Aber grundsätzlich lässt sich kaum noch etwas Entscheidendes verbessern.“

Doch gibt es Menschen, die daran et­was ändern wollen. Seit rund zehn Jahren gibt es in Deutschland immer mehr Erzeuger und Anhänger von Orange- und Naturweinen. Also Weinen, die mit so wenig technischem oder chemischem Einsatz wie möglich auskommen – und sich seit etwa zehn Jahren einer wachsenden Kundschaft erfreuen. Sichtbar ist das an einem neuen Subgenre der Gastro­nomie, den zahlreichen Naturweinbars, die in Berlin, Hamburg, Frankfurt, Köln oder Stuttgart aus dem Boden schießen. Das seien zwar in erster Linie Großstadtphänome, sagt Schembs. „Aber ich schätze mal, dass in Berlin-Kreuzberg mehr Naturwein konsumiert wird als in ganz Baden-Württemberg.“