Kolumne Reiner Wein : Nahe am Vulkan

In den letzten Jahren wurde im In- und Ausland immer wieder die Nahe ge­nannt, wenn es um die Herkunft der bes­ten Weine des Jahrgangs aus Deutschland ging. Vor allem der Riesling spielt zwischen Bingen und Monzingen groß auf. Zurzeit kämpfen die Winzer aber auch hier gegen den Mehltau, der die ungestüm wachsenden Re­ben aufgrund permanenter Feuchtigkeit und warmer Temperaturen befällt.

Zuletzt war es indes häufig die un­nachgiebig scheinende Sommersonne, die Probleme bereitete, in­dem sie die Beeren einer Traube re­gelrecht verbrannte: wenn nicht di­rekt wegen zu eifrig entfernten Laubs in der Traubenzone, so doch indirekt durch die Abstrahlung der Bodenhitze, die vor allem in den steilen, steinigen Spitzenlagen an einen Glutofen erinnern kann. Das richtige Laubmanagement ist daher wichtiger denn je, denn eine Be­schattung der Trauben ist für den klaren, kühlen, eleganten Riesling-Stil, für den die Nahe eine Musterregion ist, unabdingbar. Gleichzeitig muss das Laub jedoch so gestaltet sein, dass auch für eine ausreichende Belüftung gesorgt ist, denn Feuchtigkeit bedingt Fäulnis, be­kanntermaßen der größte Feind der Frucht.