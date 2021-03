Kolumne Reiner Wein : Mit diesem Wein gelingt das Osterfest

Nachdem Ostern 2021 so speziell zu werden scheint wie schon letztes Jahr, sollten wir uns weintechnisch entsprechend bevorraten, um nicht auch hier improvisieren zu müssen. Denn wer will in der Karwoche schon in den Nahkampf, als der sich ein Besuch in den „echten“ Lebensmittelgeschäften erweisen wird?

Keine Frage, Großflaschen müssen her! Was soll man auch sonst anderes tun, außer sich am Wein festzuhalten? Kirchen und Sportplätze bleiben ja tabu, dafür dürften bei entsprechendem Wetter die Wälder überrannt und die Strände noch platter getrampelt werden. Also living at home: Bachs „Matthäus-Passion“ auf die Ohren, Weingläser auf den Tisch und die Magnums in Griffweite.

Magnums – das sind zwei ­Flaschen in einer, also 1,5 Liter Wein zumeist besonderer Qualität in einer stattlichen bouteille. In großen Flaschen reift der Wein wegen des geringeren Sauerstoffanteils, gemessen am flüssigen Inhalt, bedeutend langsamer heran als in Normalflaschen und kann das über viele Jahre, gar Jahrzehnte tun. Fragen Sie den Winzer Ihres Vertrauens nach Magnums, aber fragen Sie nach gereiften Jahrgängen: Schließlich ist Ostern, und es läuft Bachs nach eigener Auffassung „wichtigstes“ Werk, das nun auch schon 284 Jahre alt ist. Mit einer Magnum sollten Sie bis zum Ende der Passion auskommen. Hören Sie Karfreitag indessen lieber Wagners „Parsifal“, dann brauchen Sie allerdings deren zwei.

Warum nicht mal einen Kabinett?

Gleich drei bietet Winzer Gernot Kollmann den Freunden des Mosel-Weinguts Immich-Batterieberg an, dessen Seele er seit Jahren ist und dem wir Ende letzten Jahres den Titel „Liebling des Jahres“ in der Kategorie Weißwein verliehen haben. Zu Ostern hat Kollmann ein Paket mit drei Rieslingen à zwei Magnums geschnürt, allesamt aus dem hervorragenden Jahrgang 2017. Hier beginnt es wirklich feierlich zu werden, obwohl die Weine nicht mal die großen Lagen-Rieslinge sind, die, zumal aus der Großflasche, noch immer zu jung zum Genuss sind.

Es handelt sich vielmehr um den trockenen Kabinett C.A.I., den Riesling Detonation sowie den Escheburg. Letzterer ist die Cuvée von den Trauben jüngerer Reben der Enkircher Spitzenlagen Steffensberg, Ellergrub, Batterieberg, Zeppwingert und Zollturm. Dabei handelt es sich um terrassierte Steillagen, in denen nichts anderes als mühsame Handarbeit möglich ist. Es ist nicht falsch, diesen tiefgründigen, gleichwohl hocharomatischen, saftigen und doch feinen, kristallin-salzigen Schieferriesling als „Zweitwein“ der weitaus teureren Grands Crus zu bezeichnen. Diese hätten zwar zweifellos die Matthäus-Passion verdient, aber erst, wenn sie mindestens fünf bis sieben Jahre alt sind.

Detonation passt bezeichnungstechnisch weniger zu Bach und Ostern, aber diese intensive Assemblage von Riesling-Trauben großteils sehr alter Anlagen an Saar und Mittelmosel zeigt unerhörten Charme und Finesse im Verbund mit einer Sinnlichkeit, die nur kleine, vollreife Trauben von wurzelechten Reben liefern können. Viele Gäste dürfen Sie ja leider keine haben, aber dies wäre der Wein, der unterschiedliche Vorlieben und Geschmäcker auf sich vereinen könnte. Vielleicht mögen (dürfen) Sie Ihr geplantes Osterfest an Pfingsten nachholen?

Zuletzt der Kabinett, ein klassischer Aperitif, ebenfalls von den Schiefersteillagen der Mosel: 10,5 Prozent Alkohol, leicht, floral und steinig im Duft, filigran und verspielt am Gaumen, pur und animierend beschwingt im Finish. Der Wein zum Kochen und Laune­heben! Ohnehin sind alle diese Rieslinge leichtfüßig, verspielt und aufgrund ihres Alters auch bachkompatibel feierlich und komplex.