Light-Getränke : Die federleichte Verführung

Den ersten Liter Cola Light trank sie meist noch vor acht Uhr, vor dem Frühstück. Nein, Cola Light war das Frühstück. Und manches Mal auch das Mittag- und Abend­essen. An manchen Tagen trank Christine Maciejewski drei Liter davon. Ausschließlich Cola Light, nichts anderes. „Im Moment sind es zwischen einem und anderthalb Litern am Tag. Ich versuche, das zu reduzieren. Aber ohne komme ich nicht aus“, sagt die 27-Jährige. Sie spricht von einer „Cola-Light-Sucht“.

Es mag ein extremes Beispiel sein. Nicht alle, die gern Cola Light oder Pepsi Zero trinken, sind süchtig danach. Trotzdem wird immer mehr von den zuckerfreien Limonaden getrunken. In den vergangenen Jahren lag der Pro-Kopf-Verbrauch von Erfrischungsgetränken, zu denen auch Cola-Getränke und Light-Limos gehören, stets um etwa 120 Liter im Jahr. Doch der Siegeszug der Light-Getränke ist eindrucksvoll: Während die Produktion von normalen Colas stagnierte, nahm der Anteil von Light-Colas in den vergangenen zehn Jahren um ein Drittel zu; rund anderthalb Milliarden Liter wurden davon im Jahr 2020 in Deutschland hergestellt. Und im Rahmen einer Studie der Techniker Krankenkasse gaben 15 Prozent der Befragten an, fast täglich solche Light-Limos zu trinken – eine Verdreifachung innerhalb von zehn Jahren.