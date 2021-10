Der Kaffee meines Lebens : Die Kondensmilch macht’s

Unsere Autorin kannte Dosenmilch vorwiegend als Zutat in Desserts. In Vietnam lernte sie, dass sich damit auch Kaffee süßen lässt – und dass Heißgetränke noch viel besser schmecken, wenn sie mit einem Lächeln überreicht werden.

Mit Kaffeetrinken begann ich während meines Studiums – und zwar en masse. Ein ganzer Liter zu unsäglichen Uhrzeiten musste her, wenn ich in den Semesterferien neben einem Praktikum auch eine Hausarbeit hinter mich bringen wollte. Mein neues Laster eröffnete mir jedoch auch eine neue Welt: Denn nahezu jedes Land besitzt seine eigene Kaffeekultur und nicht selten brachte mich ein Schluck Kaffee auf meinen Reisen näher an Menschen, als ein Reiseführer es je vermocht hätte.

Für meine letzte große Reise vor der Pandemie bereitete ich mich im Frankfurter Bahnhofsviertel vor, genauer gesagt in einem dort ansässigen vietnamesischen Imbiss. Kaffee bekam ich dort samt einem Tassenaufsatz aus Stahl vorgesetzt, dem vietnamesischen Kaffeefilter phin, der ein besonders aromatisches Ergebnis verspricht. Getrunken wird, sobald der Kaffee durch den Filter getröpfelt ist, nach Belieben süßt man anschließend mit Kondensmilch.

Letztere kannte ich vor allem als Zutat für südostasiatische Süßspeisen. Als Kind schickte man mich auf den Philippinen manchmal zum nächsten Sari Sari-Store, einer Art Kiosk, in dem es von salzigen Snacks bis Kosmetika eigentlich alles gibt, auch Kondensmilch. Was vom Inhalt der damals mit umgerechnet 50 Cent recht kostspieligen Dose nicht für die Nachspeise am Abend verbraucht wurde, schlürften meine Cousinen und ich leer – nicht selten waren dabei Ellenbogen im Spiel.

Da man in Vietnam Kaffee mit Kondensmilch süßt, befand ich: Diese Menschen wissen, was gut ist. Als ich im Sommer 2019 erstmals das Land bereiste, stellte ich fest: Diese Menschen sind wirklich Kaffee-Kenner. Vietnam ist der zweitgrößte Kaffeeproduzent weltweit. Und mein schon in Deutschland lieb gewonnener Kaffee mit Kondensmilchzusatz wird dort, aber wie ich später erfuhr ebenso in vietnamesischen Restaurants hierzulande, auch kalt mit Eiswürfeln serviert. Jener cà phê sữa đá schmeckt für gewöhnlich am besten, so meine nicht repräsentative Studie, wenn man ihn an kleinen Straßenständen trinkt: Die Kondensmilch abgefüllt in einer Plastikflasche, die Eiswürfel in einer großen Kühlbox, das Lächeln hinter dem Kaffeewagen freundlich. Cà phê sữa đá schmeckt so gut, dass ich mir seelenruhig mehrmals am Tag einen Becher befüllen ließ.

Kaffee mit rohem Ei

Ein Muss für jeden Kaffeeliebhaber in Vietnam zudem: Cà phê cốt dừa. Der schmeckt im Vergleich zum Cà phê sữa đá weniger süß und wird mit Kokosnuss verfeinert. Je nach Lokal wird auch hier Kondensmilch hinzugefügt. Und wer sich durch diese Variationen probiert hat, ist bereit für den cà phê trứng, Kaffee mit Kondensmilch – und rohem Ei. Dementsprechend gelb sieht das Heißgetränk aus, das intensiv nach seiner Hauptzutat und mit jedem Schluck besser schmeckt. „Kannst du das empfehlen“, hatte man mich nach dem obligatorischen Instagram-Post zum „Egg Coffee“ gefragt. Antwort: Ja, sehr.

Auch wenn diese detaillierten Schilderungen danach klingen mögen: Ich war nicht nur zum Kaffeetrinken in Vietnam. Oberste Priorität hatte für mich neben der Erholung auch, mehr über die Geschichte dieses Landes zu erfahren. Auf meine Liste setzte ich daher: Das Kriegsmuseum in Ho-Chi-Minh-Stadt. Mein Bruder und ich verbrachten mehrere Stunden in dem Museum und mit jeder Etage wuchs die Fassungslosigkeit darüber, was während dem fast 20 Jahre langem Krieg in diesem Land verbrochen wurde – und welche Spätfolgen das nach sich zog.