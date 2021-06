Deutsch-französische Weine : Grenzfall im Glas

Friedrich Becker vom gleichnamigen Pfälzer Weingut ist ein gebranntes Kind. 20.000 Euro Strafe musste er zahlen, weil er den Namen seines besten Weinbergs auf die Flasche geschrieben hatte: Kammerberg. Oder noch nicht einmal. „Wir hatten zwei Buchstaben weggelassen, das A und noch irgendwas.“ Im Internet kann man das Etikett noch finden. „KAMMERB**G“ steht darauf. So wie der Winzer selbst sich nie den Pseudonamen gemerkt hat, so offensichtlich war die Sache für andere. Die Weinkontrolle konnte nicht anders, als den Mummenschanz zu verbieten.

Was oder besser wo ist das Problem? Das Winzerdorf Schweigen liegt an der französischen Grenze, einen Steinwurf von der elsässischen Stadt Wissembourg entfernt. Einige Winzer besitzen aber Weinberge jenseits der Landesgrenze, also auf französischem Boden. Sie holen die Trauben im Herbst in ihre Keller nach Deutschland. Dort werden sie sozusagen eingebürgert. Auf dem Etikett steht dann als Herkunft: Schweigener Sonnenberg, Pfälzer Qualitätswein. Dass das überhaupt erlaubt ist, liegt an einer Ausnahmegenehmigung. Aber Friedrich Becker ist damit trotzdem nicht glücklich: „Der Kammerberg ist meine beste Pinot-noir-Lage.“ Aber da sie in Frankreich liegt, darf er den Namen des Weinbergs nicht auf die Flasche schreiben. Denn dazu müsste der Wein auch in Frankreich gekeltert werden.

„Da ging alles in denselben Pott, die Fässer mussten voll werden“

Bei zwei weiteren Lagen, Sankt Paul und Heydenreich, die ebenfalls im Elsass liegen, war Becker erfinderisch: Er hat sie einfach als Markennamen in Deutschland schützen lassen. Aufgrund dieses juristischen Kniffs darf er sie nun aufs Etikett schreiben. So wird aus einem Grand Vin de Deutschland wieder einer, dem man die elsässische Herkunft ansehen kann. Beim Kammerberg scheut Becker aber vor dem Marken-Trick zurück: „Da bin ich ein gebranntes Kind.“ Bleibt noch die Möglichkeit von Fantasienamen: Pinot Noir KB nennt er mittlerweile seinen Parade-Spätburgunder. Das akzeptiert die Weinkontrolle. Und die Liebhaber seiner Weine wissen, was gemeint ist. Den auf besondere Lagen fixierten Winzer schmerzt es trotzdem, dass er die Herkunft nicht einfach nennen darf.