Bremer Ratskeller : Im Keller des Meisters

Es ist kurz vor Mittag, als sich die Atmosphäre in der vormaligen Güterhalle des Bahnhofs von Bernkastel noch mehr aufhellt als ohnehin. Fast unbemerkt hat der Mann den Raum betreten, den die Winzer des Bernkasteler Rings mehr als jeden anderen erwartet hatten, als sie am Dienstag nach Pfingsten die Weine des Jahrgangs 2021 präsentieren. Je länger der konzentriert wirkende Besucher mit einem Probierglas in der Hand von Stand zu Stand geht, je öfter er mit sicherem Blick Weine auswählt, um sie zu verkosten, je mehr er sich kurze Notizen macht, desto mehr Blicke richten sich auf Karl-Josef Krötz.

Lange ist es her, dass „Kalli“ einer von ihnen war und nach der Schule im elterlichen Weingut in Neef arbeitete. 1977 kehrte er mit 20 Jahren als jüngster Absolvent der damals noch so genannten Weinbau-Lehr- und Versuchsanstalt in Geisenheim am Rhein in das enge Tal zurück. Als Kellermeister stemmte er sich dann der schier übermächtigen „sweet and cheap“-Welle entgegen, mit der die großen Kellereien den Ruf auch dieses Weinbaugebiets ruinieren sollten. Die Weine, die Krötz im Weingut Lenz-Dahm in Pünderich vinifizierte, kamen mit wenig oder gar keinem Restzucker aus. Umso mehr schmeckten sie nach Riesling und Schiefer.

Ab in den Norden

Doch nach 32 Jahren sagte er der Weinheimat doch Adieu. Der Diplom-Weinbauingenieur von der Mosel hatte sich auf eine Stelle in Norddeutschland beworben, allerdings auf eine, wie es sie in der Welt des Weins kaum ein zweites Mal gibt. Alleine dem Namen nach ist sie so exklusiv wie das Amt des Bischofs von Rom, der seinen Papst-Titel nur mit dem Oberhaupt der Kopten teilen muss. Einen „Ratskellermeister“ aber gibt es außer in Lübeck nur noch in Bremen, wo im Jahr 1406 erstmals ein städtischer Weinkeller urkundlich erwähnt wurde. Doch so sehr der Wechsel an die Weser eine Reise ins Ungewisse war, ist Krötz doch bis heute seiner Heimat verbunden geblieben. Schließlich führt ihn sein Beruf, der eher eine Berufung ist, immer wieder zurück an den Rhein und seine Nebenflüsse.

Wie seit unvordenklichen Zeiten wird im Ratskeller auch heute nur Wein aus Deutschland ausgeschenkt. Und wie stets reicht das Spektrum von einfachen Zechweinen bis zu edelsten Crus aus weltberühmten Lagen. Der Ratskellermeister sorgt dafür, dass das so bleibt. In dem gewaltigen Labyrinth, das sich vom Keller des Rathauses unter dem Marktplatz fast bis zum Dom erstreckt, wird kein Wein eingelagert, den der Meister nicht selbst für gut befunden hat. „Man muss eine Kollektion von unten aufbauen“, sagt Krötz mit der Erfahrung eines Manns, dem niemand in Sachen Wein etwas vormachen kann, weder in Bremen noch in Bernkastel noch auf der jährlichen Vorprobe der Großen Gewächse des Verbands Deutscher Prädikatsweingüter (VDP). Dazu hat er zu viel erlebt: angefangen von den Weinen des Jahrgangs 1982, von denen viele durch das Pflanzenschutzmittel Orthen geschädigt waren, über die wilde Zeit, in der die ersten Winzer in Deutschland mit Barrique-Fässern experimentierten, bis zur Rückbesinnung auf die große Tradition der deutschen Spitzenweine, die sie noch in den Sechzigerjahren als beste Weißweine der Welt hatte erscheinen lassen.