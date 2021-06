Kolumne Reiner Wein : Überragende Verhältnisse

Von Mittelmosel und Saar kommt so etwas wie die Elite der Rieslingwelt. Doch welchen Wein wählen? Willkommen in der Welt von Markus Molitor. Die Kolumne Reiner Wein.

Aus den aktuellen Programm mit 90 Wei­nen, das mir Mar­kus Molitor vom gleichnamigen Weingut in Bernkastel-Wehlen un­längst vorstellte, könnte ich diese Kolumne satte vier Jahre lang bestreiten. Was der ehemalige Dressurreiter, Rennfahrer und pedantisch präzise Weinmacher auf die Flasche füllt, zählt weltweit zum Allerbesten, was Winzerkunst zu bieten hat. Vor allem die Rieslinge, allesamt aus renommierten Schiefersteillagen entlang von Mittelmosel und Saar, bilden so etwas wie den Mount Everest, K2 und Nanga Parbat der Rieslingwelt.

Von den aktuell angebotenen Weinen sind die meisten Rieslinge, und sie stammen alle aus dem ausgezeichneten Jahrgang 2019. Alles, was nicht Riesling ist, ist entweder Pinot Blanc, also Weißburgunder, Chardonnay oder Pinot Noir alias Spätburgunder, der auf den Schieferböden der Mosel ebenfalls zur Weltklasse heranwachsen kann. Die Preisliste umfasst zwei eng beschriebene DIN-A4-Seiten und reicht von 9,90 Euro bis zu 590 Euro pro Flasche. Den Bernkasteler Doctor lasse ich mal aus, er dürfte auch dieses Jahr wieder für weit mehr als 1200 Euro versteigert werden – und das völlig zu Recht.