Wozu braucht die essende bzw. trinkende Menschheit einen Sommelier oder eine Sommelière?“, fragte neulich ein Leser, der sich in seinem Kommentar zu einem Weinbuch der Sommelière Paula Bosch als Experte outete. „Als ich in den 70er Jahren anfing, in guten oder sehr guten Restaurants zu essen …“, sei er gut ohne Sommeliers ausgekommen; auf deren Empfehlungen lege er bis heute keinen Wert. Die vermeintlich neumodische Erfindung des Berufs nannte er eine „Arbeitsbeschaffungsmaßnahme“.

Nun geben wir zu bedenken, dass kein Wein in der gehobenen Gastronomie günstiger wird, wenn man den Sommelier links stehen lässt. Das taten die schon nicht, die sich im späteren 17. Jahrhundert außer einem Koch und einigen Servicekräften auch einen Sommelier leisten wollten, der sich – wie man damals sagte – „um die Ausgaben für Wein in einem Haus kümmert“ (1671) oder der, in gehobeneren Restaurants, die Person war, „die für alkoholische Getränke zuständig ist“ (1863).