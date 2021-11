„Generations 80 yo“ Whisky : Eine flüssige Geschichte

Stephen Rankin hat schon viel erlebt – und viel getrunken. Oder besser: verkostet. Denn das ist Teil seines Jobs als Direktor von Gordon & MacPhail, dem wohl bekanntesten unabhängigen Whisky-Abfüller in Schottland. In der vierten Generation vertritt Rankin die Inhaberfamilie Urquhart, die seit 125 Jahren Destillate von Brennereien erwirbt, in ihren eigenen Lagern in Fässern reifen lässt, in Flaschen abfüllt und schließlich unter eigenen Labels auf den Markt bringt. Viele bemerkenswerte und manche berühmte Whiskys sind darunter gewesen, von der „Discovery Range“ über die Linie „Connoisseurs Choice“ bis zu jahrzehntealten Raritäten und Whiskys längst untergegangener Destillerien.

Stephen Rankin hat fast alle dieser großen Whiskys probiert, er hat die „flüssige Bibliothek“ von Gordon & MacPhail ausführlich studiert. Aber selbst für ihn ist der „Generations 80 yo“ etwas ganz Besonderes. Denn dieser Scotch ist der älteste jemals abgefüllte Single Malt der Welt. Am 3. Februar 1940 wurde er in der Glenlivet Distillery gebrannt und in ein großes Fass gefüllt, in dem früher Sherry lagerte. Rankins Urgroßvater John Urquhart und sein Sohn George erwarben dieses Fass und ließen es in ihrem Warehouse reifen. Erst die Generation der Enkel und Urenkel füllte es schließlich ab, nach ziemlich genau 80 Jahren.