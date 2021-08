Weine von der Domaine Mirabeau : La vie en Rosé

Manchmal sind verrückte Ideen die besten. Zumindest, wenn man sie dann auch konsequent umsetzt. So eine verrückte Idee hatte Stephen Cronk vor rund zehn Jahren, als er seiner Frau Jeany vorschlug, in die Provence zu ziehen. Das Paar lebte zu der Zeit in London, hatte drei Kinder und gute Jobs – er importierte Weine, sie war für das Marketing eines Technologieunternehmens verantwortlich – und doch sie brachen ins Unbekannte auf. Heute betreiben sie die Domaine Mirabeau in der Nähe von Saint-Tropez. Jeany Cronk erzählte diese Geschichte bei einer digitalen Weinverkostung.

Die gebürtige Bayerin gibt mit einem Schwenk der Videokamera einen kleinen digitalen Ausblick auf die „Plaine des Maures“, ein Naturschutzgebiet, das über dem Golf von Saint-Tropez liegt. Irgendwo hier in der Nähe hatten auch Brad Pitt und Angelina Jolie ihr Weingut gekauft. „Unser Budget war natürlich nicht das gleiche wie bei den VIPs“, sagt Cronk und schaut dafür aber zufrieden über die Reben und die 20 Hektar der Domaine. Zurück in der weißgetünchten Küche, die robuste dunkle Balken durchziehen, greift sie zum Weinglas und präsentiert ihre Roséweine.

Auf die hat sich das Ehepaar konzentriert. Von Anfang an sei gewesen, es hier mit „regenerativem Weinbau“ zu versuchen und auf Biodiversität zu setzen. Die Provence hat mit rund 300 Sonnentagen im Jahr und kühlen Nächten ein ideales Weinbauklima. Unter dem Label „Mirabeau“ vertreiben die Cronks mittlerweile nicht nur den Rosé vom eigenen Weinberg, sie arbeiten mit Weinbauern der Region zusammen, die sich ebenfalls dem ökologischen Anbau verschrieben haben. So tragen mittlerweile ein gutes Dutzend Flaschen das Etikett mit dem Rebstock, den fünf Vögel umkreisen – jedes steht für ein Mitglied der Familie Cronk, die hier in der Region wie die Weinrebe neue Wurzeln schlägt.

Beerenaromen und ein Hauch Lavendel im Glas

Jeany Cronk stellt den „Mirabeau Classic“ als „unser erstes Baby“ vor. Der Rosé Cuvée, den sich die Teilnehmer der digitalen Verkostung zu Hause parallel ins Glas schenken, enthält die Rebsorten Grenache, Syrah und Cinsault, die auf den weichen Böden mitten in der Provence wachsen. Im Glas entfalten sich fruchtige Aromen von Johannis- und Erdbeeren, und ist das Lavendel oder bildet man es sich nur ein, weil man schon nach dem ersten Schluck ein bisschen von der Provence träumt?

Die schlanke Flasche mit dem geschwungenen Aufdruck „Pure“ hingegen trägt die salzige Mineralität der Berge in der Nähe von Aix-en-Provence in sich, die den Grenache- und Syrah-Trauben mehr Frische mitgeben. Im Glas erinnert das an einen Hauch rosa Grapefruit. „Der passt hervorragend zu Seafood“, schwärmt Jeany Cronk und fügt hinzu: „Davon kann man gut ein, zwei oder auch mal drei Gläser trinken.“

Während Cronk eine dickbauchige Flasche mit dem schönen Namen „Etoile“, also Stern, entkorkt („unser Star, das ist kein Rosé für den Pool, der gehört auf den Tisch“), erzählt sie, wie sie die steigende Nachfrage nach Rosé wahrnimmt: „Ich kann mich gut hineinversetzen, ich habe Rosé am Anfang auch einfach nur geliebt. Viele Leute haben ja vor der Komplexität der Weine Angst, und Rosé passt zu vielen Gerichten und Anlässen und verursacht wenig Berührungsängste.“