Rezept für vietnamesische Limo : Der Geschmack des alten Hanois

Egal ob Pflaume, Aprikose oder Zitrone: Das Limo-Rezept lässt sich mit allerlei Früchten ansetzen. Bild: picture alliance / CPA Media Co. Ltd

Gerade im Juli und August kann es in den Straßen Hanois an manchen Tagen schon in Richtung 40 Grad gehen. Kommt noch die Luftfeuchtigkeit dazu, ist die subtropische Hitze des südostasiatischen Sommers fast unerträglich. Mit der Sommer-Erfahrung aber kennen sich die Hanoier aus: In der Altstadt gibt es fast überall Gassen, in denen man unter dem Schatten uralter Banyan-Bäume Zuflucht suchen kann. Zum Sommer-Repertoire gehören dann nicht nur Fächer, sondern auch die richtigen Getränke. Eine kühlende Erfrischung gibt es in Hanoi an jeder Ecke: Ob đá chănh mit frischen zerstoßenen Limetten und Eis, frisch gepresster Zuckerrohrsaft, cà phê cốt dừa, eine eine Art koffenierte Kokos-Variation des Daiquiri, oder bia hơi, das kalte vietnamesische Fassbier – das Getränkeangebot für heiße Tage gibt für jeden Geschmack etwas her.

Die Stadt platzt vor schicken neuen Cafés, aber wer etwas vom alten Hanoi sucht, findet es noch immer. In manchen Seitengassen tummeln sich noch unrenovierte Kiosk-Kajüten oder Straßenstände mit ein paar gestapelten quietschbunten Plastikhockern, die provisorisch auf den Gehweg gestellt werden. Oft sind es ältere Herrschaften, die Zigaretten, Kaugummis, grünen Tee und Soft Drinks verkaufen. Mit etwas Glück findet man aber ausgerechnet hier ein hausgemachtes Getränk, das den Geschmack des ganz alten Hanois in sich trägt: nước mơ, nước sấu oder chanh muối – Variationen von Limonaden aus eingelegten Früchten. Man findet sie immer seltener, denn sie sind zwar einfach zu machen, aber es braucht Geduld. Man erkennt sie an den großen Glas- oder Plastikdosen mit einer unscheinbaren bräunlichen Brühe und verschrumpelten Obst am Boden. Auch wenn die braune Flüssigkeit auf den ersten Blick ein bisschen traurig und so gar nicht Reise-instagrammable aussieht, hat sie Tradition, und mit den süß-säuerlichen Noten der leicht fermentierten Früchte kulinarische Facetten, die zum subtropischen Sommer passen.

Aus Aprikosen, Pflaumen oder Zitronen

Und eine Geschichte hat die Limonade aus eingelegten Früchten auch: Sie kommt aus Zeiten des Mangels, als die Bevölkerung zwar wenig hatte, das feucht-warme Klima die Bäume der Stadt aber trotzdem mit Früchten segnete. Gerade die sozial schlechter gestellten Stadtbewohner haben sich an der Fülle der Natur bedient, und weil die saisonal und nicht immer eine Kühlung in jedem Haushalt vorhanden war – und die Kunst des einfachen Einmachens zur vietnamesischen Küche dazugehört – hat man das Obst eben konserviert. Und damit bisweilen ein Getränkeangebot für das ganze Jahr geschaffen, wahlweise aus Aprikosen, Dracontomelonfrüchten, Pflaumen und Zitronen. Für Vietnamesen, die noch in Zeiten vor Coca Cola aufgewachsen sind, sind sie der Geschmack der Kindheit. In Zucker und einer Prise Salz eingelegt, fermentiert die Fruchtsäure nach einigen Monaten und schafft einen haltbaren Sirup aus dem sich schnell Limonade machen lässt.

Sie ist dabei leicht zu nachzumachen: es braucht nur ein großes Einmachglas und ein Steinobst der Wahl, zum Beispiel Aprikosen, dazu gibt man Zucker, die halbe Menge des Obstgewichts, eine Prise Salz. Das Glas wird erst mit heißem Wasser desinfiziert und getrocknet. Die Aprikosen werden gewaschen und getrocknet. Dann schichtet man die ganzen Früchte und bedeckt sie mit einer dünnen Schicht Zucker, so lange, bis das Obst aufgebraucht und das Glas gefüllt ist. Anschließend wird das Glas luftdicht verschlossen und sollte dann sechs Monate unangetastet gären. Am Ende bildet sich ein haltbarer Sirup, der auch die Früchte konserviert. Für ein Glas Limonade braucht es dann nur ein paar Früchte, die zerschnitten oder zerstampft werden, zwei Löffel Sirup, Wasser und Eis, wahlweise noch ein Zweig Basilikum oder Minze – fertig ist die Erfrischung für die subtropische Temperaturen – und fertig ist der Geschmack des alten Hanois.