Beim Weinbau hat sich gar nicht so viel verändert in den letzten Jahrhunderten und selbst Jahrtausenden. Trauben pflücken, zerquetschen, die Gärung beginnt gar von selbst. Echte Neuerungen wie Holzfässer liegen auch schon länger zurück: Das von den Kelten benutzte Gefäß aus Dauben und Ringen wurde von den Römern erstmalig um 50 vor Christus als praktische Alternative zur Amphore erwähnt. Und selbst letztere werden heute zum Weinausbau wieder eingesetzt.

In diesem konservativen Metier fallen Neuerungen also auf. Etwa ein Holzfass mit Ecken und Kanten: „Rebarrique“ nennt das – und sich selbst – ein kleines Unternehmen aus der Pfalz. Gehalten von Stahlstreben, werden gerade Planken so zusammengesetzt, dass das Eichenholzfass – auch Barrique genannt – nicht mehr bauchig, sondern eckig wie ein Kühlschrank ist. Was daran innovativ ist? Normale Barriques verlieren nach wenigen Jahren ihre Fähigkeit, mit dem Wein zu interagieren. Der Grund ist, dass die Innenseite auslaugt und sich außerdem Ablagerungen festsetzen. Das Fass wird vielleicht noch irgendwo als dekorativer Tisch weiterverwendet. Für den Winzerbedarf aber muss eine weitere Eiche gefällt werden.

Das Rebarrique aber lässt sich mit wenigen Handgriffen auseinandernehmen. Da die Holzteile gerade sind, lassen sie sich leicht abschleifen und erneut toasten. So nennt sich das Anbrennen des Holzes, das später im Wein für Aromen wie Vanille oder Karamell sorgt. Bis zu 15 Mal könne das Fassinnere erneuert werden, heißt es von Rebarrique, der Firma. 225 Liter wie bei einem klassischen Barrique passen hinein. Nach ein paar Mal Abschleifen wohl auch ein paar Liter mehr. Mittlerweile gibt es auch eine größere Version, die 400 Liter fasst.

Ist das so nachhaltig, wie es klingt? Ja, findet Patric Rummel vom Pfälzer Weingut Rummel. Sein erster Wein, bei dem ein Teil im Rebarrique reifen durfte, ist fertig. Beim zweiten Durchlauf will er alles im eckigen Fass reifen lassen, das Ergebnis hat seine leisen Zweifel beiseite gefegt. 2024 soll der Spätburgunder herauskommen und dann auch das Rebarrique-Logo auf dem Etikett tragen. „Das wird die Verbraucher interessieren.“

Nachhaltigkeit ist natürlich auch ein Verkaufsargument. Nachteile sieht Rummel kaum bei dem eckigen Fass. „Durch die Edelstahlteile wiegt es ziemlich viel, zu zweit ist es aber handhabbar.“ Vorteile dagegen sieht er neben der Nachhaltigkeit durchaus noch weitere. Zum einen könne er den großen Deckel leicht abnehmen und den Zustand des Fass­inneren überprüfen. Und da neue Barriques teuer sind, spare er auf lange Sicht auch Geld mit dem eckigen Fass.

Fassreif und erdbebensicher

Die Römer kannten Erdbeben aus leidvoller Erfahrung. In Pompeji etwa sorgte ein Beben 62 nach Christus für verheerende Schäden, bevor die Stadt beim Ausbruch des Vesuv in der folgenden Dekade verschüttet wurde. Auch heutzutage zeigt sich Italien tektonisch sehr aktiv. Neben den Gefahren für Leib und Leben ist für Unternehmen auch ein handfestes Risiko, dass ihre Produkte kaputtgehen. Das zeigte sich zum Beispiel 2012, als in der Emilia-Romagna 600 000 Parmesan-Laibe aus den Regalen fielen. Neben dem Jammer um den versäumten Genuss musste man pro Käserad mehrere Hundert Euro abschreiben.

Bei einem anderen italienischen Paradeprodukt, Rotwein, ist die Situation die gleiche. Springen – in diesem Fall klassisch-bauchige – Barriques aus ihrer Halterung, sind Tausende Liter Wein futsch, und womöglich die teuren Fässer gleich mit. Es sei denn, man verwendet ein erdbebensicheres Barrique-Regal, etwa das „Bottistop rotativo bis“ des norditalienischen Herstellers Lafal. Das wird nicht an der Wand fixiert, sondern steht und bewegt sich notfalls mit dem schwingenden Boden. Die Aluminiumkonstruktion, auf der die Fässer liegen, absorbiere Vibrationen, so Enrico Trentin von Lafal. Grund sei eine gewisse Elastizität des Materials. Die Rollen, auf denen die Barriques direkt aufliegen, trügen ebenfalls dazu bei.