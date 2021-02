Kreative Weinnamen : Klingt genauso, schreibt sich aber anders

Angenommen, Sie bauen Rotweintrauben an, treten diese nach der Lese mit Füßen, beginnen mit der Gärung, stoppen diese mit Branntwein ab und lassen das Ganze in großen Holzfässern reifen. Wie würden Sie das nennen? Wahrscheinlich Portwein, denn die Herstellungsmethode ist identisch. Sobald Sie das Ganze aber verkaufen wollen, müssen Sie sich einen anderen Namen einfallen lassen. Denn „Port“ ist eine geschützte Ursprungsbezeichnung. Das heißt, die Trauben müssen aus einem genau definierten Gebiet des portugiesischen Douro-Flusses stammen und die Herstellung vom Instituto dos Vinhos do Douro e Porto (IVDP) überwacht werden.

Und das ist auch gut so. Schließlich will auch der Verbraucher nicht, dass sein „Chianti“ plötzlich aus Spanien, sein „Rioja“ aus Griechenland oder sein „Feta“-Käse aus Italien kommt. Die geschützte Ursprungsbezeichnung ist ein hohes Gut des europäischen Rechts. Doch was tun mit dem nach der portugiesischen Methode hergestellten Wein? Nach deutschem Recht handelt es sich dabei um Likörwein. Sebastian Schiller vom Stuttgarter Weingut KSK Vintage findet diesen Begriff allerdings „unsexy“. Außerdem gibt es zahllose Arten von Likörweinen, und der Kunde sollte schnell begreifen können, um welche es sich handelt. „Portfolio Red“ lautet daher der Name, den das durch Crowdfunding entstandene, junge Weingut dem Produkt verpasst hat. Ein Wink mit dem Zaunpfahl.