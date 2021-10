Reiner Wein : Farbe des Tages: Rot

Gut. Weil gerade viel von Farben und Farbkombinationen die Rede ist, kümmern wir uns heute um Rotwein. Deutschen Rotwein. Also Spätburgunder. Oder Pinot Noir, was globaler klingt und immer häufiger auch auf Spätburgunder-Etiketten zu lesen ist. Einige Pinots haben mir diese Woche die Sprache verschlagen, was sonst selten vorkommt. Das liegt zum einen an der Weinqualität, zum anderen an den Preisen. Mal konnte ich sie nicht glauben, mal musste ich sie akzeptieren.

Zum Beispiel bei Hanspeter Ziereisen, „Liebling des Jahres“ der F.A.S. im Jahr 2019. Der Markgräfler Tischler, Spargel-, Kartoffel- und Weinbauer in Rufweite von Basel bleibt ein verlässlicher Spitzenproduzent, was Gutedel und Burgunder betrifft. Berührt haben mich zwei 2018er Spätburgunder, Tschuppen (12 Euro, Tel. 0 76 28/28 48) und Talrain (17,80 Euro). Beide Weine werden als Badischer Landwein vermarktet, was uns aber hier nicht zu interessieren braucht, denn die Qualität dieser Landweine ist vielen Qualitätsweinen nicht nur in Baden überlegen.