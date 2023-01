Kolumbien : Wie Kaffee von den sozialen Unterschieden erzählt

In Deutschland kommt der beste Kaffee aus Kolumbien. Als unsere Autorin in Bogotá war, wunderte sie sich: Warum schmeckt der Kaffee vor Ort so anders? Eine Spurensuche.

Gebrauchsware: Mary Solano verkauft an ihrem Stand an einer Ausfallstraße im Süden Bogotás Kaffee aus der Thermoskanne. Bild: Esteban Vega La-Rotta

Wie schmeckt kolumbianischer Kaffee? Bitter, etwas verbrannt, manchmal nach der großen Metallkanne, in der er warmgehalten wird? Oder säuerlich-fruchtig, mit Schokoladen- oder Karamellnoten? Bis vor einigen Jahren lautete die Antwort: ersteres in Kolumbien, letzteres im Ausland. Denn der hochwertige Kaffee wurde exportiert, der minderwertige blieb im Land. Dass das inzwischen zumindest in den Cafés kolumbianischer Großstädte nicht mehr so ist, liegt auch an Kaffeeliebhabern wie Miguel Mateus.

Leonie Feuerbach Redakteurin in der Politik. Folgen Ich folge

An einem Donnerstagmorgen steht Mateus im Café „Varietale“ in Bogotás Univiertel. Unverputzte Backsteinwände, bunte Fliesen, ein Garten mit Lichterketten. Hier gibt es Filterkaffe, Americano, Flat White und Caffè Latte. Und es gibt einen Kaffee, den man im Gegensatz dazu nicht auf Getränkekarten in Berlin oder New York finden würde: den „Tinto Campesino“, den Kaffee vom Land. „Tinto“ nennen die Kolumbianer einen einfachen, schwarzen Kaffee. Weil er pur so gut wie ungenießbar ist, trinken sie ihn mit Milch oder Zucker oder beidem. Der „Tinto Campesino“, mit Zimt und Zucker serviert, ist die leicht ironische Verbeugung des „Varietale“ vor der traditionellen kolumbianischen Kaffeekultur.