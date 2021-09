Der Kaffee meines Lebens : Von der Kaffeehausaufsuch-Krankheit infiziert

Meine Ausgabe von Hermann Kestens Dichter im Café aus dem Jahr 1983 war einmal sanftgelb, aber selbst diese blasse Farbe ist heute von seinem Platz in der Bibliothek direkt am Fenster stark ausgebleicht. Auf dem faltigen Buch­rücken des Taschenbuchs aus der Ullstein-Werkausgabe ist ein unkleidsamer ironischer Kaffeefleck, und ein aufgeris­senes Zuckertütchen aus dem Café Juchheim am Salzhaus in Frankfurt am Main markiert den viel zu kleinen Absatz im Kapitel „Wien“, den Kesten einem meiner Lieblingsorte widmet, dem Café Museum. Weiter hinten steckt einer die­ser weichen Kellnerzettel, die es heute nicht mehr gibt, auf dem handschriftlich die Summe von 8 Mark 35 zusammen­gerechnet steht. Weil der Kopf des Zettels mit dem Logo von Azul Kaffee versehen ist, einer zackigen Bergkette mit unter gehender roter Sonne, weiß ich noch genau, worum es sich handelte : ein Kännchen Kaffee und ein Stück Baum-kuchentorte im Alten Café Schneider auf der Kaiserstraße, das inzwischen, wie auch das Juchheim, nicht mehr existiert. Der Rechnungszettel mit der eleganten Handschrift markiert die Stelle im Kapitel Rom wo es um das Antico Caffè Greco geht, aus dem ich eine meiner literarischen Figuren später einen verzweifelten Brief an seine Geliebte schreiben ließ, der mit den vier Worten endete: „Niemand erreicht meine Welt.“

Damit ist eigentlich schon fast alles gesagt. Denn es gibt keinen besseren Ort, um sich aus dem Leben zurückzuzie­hen, als das Café. Mit der Pointe, dass es nirgendwo sonst gelingt, an diesem Rückzug sogleich den Rest der Welt teil­haben zu lassen. Darin besteht sein unwiderstehliches Para­dox. Die Tische sind klein genug, damit sich kein Fremder dazugesellt. Man sitzt aber nah genug beieinander, um Gast­hörer bei unzähligen Konversationen um einen herum zu sein. Ein Idealzustand für den Schreibenden, der fast dem Kindertraum der Unsichtbarkeit gleichkommt. Obwohl man für sich ist, besteht die Möglichkeit, am Leben der ande­ren teilzunehmen. Ja, sogar am Weltgeschehen. Denn das Café ist nicht nur seit Beginn seiner Existenz ein beliebter Umschlagplatz für Neuigkeiten und Kommunikation jeder Art, sondern auch der Ort, wo Zeitungsleser die nötige Ruhe finden, sich in ihre Lieblingsblätter zu vertiefen. Das Kaf­feehaus in Wien ist als Institution undenkbar ohne die aus­gezeichnete Zeitungsauswahl, die dort jeden Morgen, noch nach Drucker schwärze duftend, elegant in Holzstangen ein­geklemmt und aufgerollt, an der Wand hängt. Man muss heute schon fast daran erinnern, dass vor Beginn der Digitali­sierung des Lebens eine Tageszeitung neben dem Radio oder dem überaktuellen Fernsehen die wichtigste und direkteste Quelle für Nachrichten aus der ganzen Welt war.

Notizbucheinträge beginnen mit den Namen eines Cafés

Meine Begeisterung für das Café entstand aber nicht durch die Zeitung, sondern unmittelbar aus der Entdeckung der Literatur. In dem Moment, da ich begann, mich ernst­haft mit Schriftstellern zu beschäftigen, fing ich an, mir zu den Büchern, die ich las, ausgiebig Notizen zu machen. Das erste noch vorhandene Notizbuch ist schwarz und aus Leder, auf der Eingangsseite steht unter der Rubrik „Meine Anschrift“, die ich als Adoleszent pflichtgemäß ausfüllte, gleich das großartige Wort „Fernsprecher“. Und das erste von mir handschriftlich eingetragene Wort auf den karier­ten Seiten lautet, im Rückblick programmatisch zu verstehen, „Abenteuer“. Weil Einträge in so einem Notizbuch viel schöner klingen, wenn sie mit dem Namen eines Cafés anheben, begann ich, in Imitation der Wiener Dekadenzliteraten wie Peter Altenberg, gleich ins Kaffeehaus zu gehen, um dort zu schreiben. Das Notizbuch stammt aus der Zeit, da ich als Gymnasiast mit drei meiner Freunde den Bund der „Stadt­fräcke“ gegründet hatte.