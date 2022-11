Der Kaffee meines Lebens : Oh Boy, ist das mies!

Unser Autor dachte, überall in Amerika gäbe es „verdammt guten Kaffee“. Doch dann fuhr er nach New York und wurde stark enttäuscht.

Kürzlich saß ich im New Yorker Stadtteil Chelsea in einem Café. Es war Samstag, der Laden gerammelt voll, vor der Theke drängten sich die Kunden, die auf ihren Coffee To Go warteten; ich hatte nur mit Mühe einen der Plätze auf Barhockern am Fenster ergattern können. Sämtliche anderen Sitzplätze waren belegt. Vor mir dampfte ein Filterkaffee in einer gläsernen Tasse, mit einem Schuss Milch. Ich nahm einen Schluck und war überrascht: Serien wie Twin Peaks hatten mir suggeriert, dass in den USA an jeder Ecke „damn fine coffee“ zu bekommen wäre. Doch der Eindruck war falsch. Der Kaffee an jenem Nachmittag schmeckte grauenhaft, viel zu fruchtig und säuerlich. Nachdem ich die Tasse ausgetrunken hatte, war mir den restlichen Nachmittag schlecht. Das war nicht die erste derartige Erfahrung, die ich mit Kaffee in New York gemacht hatte, ob im Hotel, beim Italiener oder am Hot-Dog-Wagen: Ich kam nicht um die Frage herum, warum amerikanischer Kaffee so schlecht schmeckt.

Dass Amerikaner ein zwiespältiges Verhältnis zu Kaffee haben, ist kein Geheimnis. Das zeigt sich schon am Caffé Americano. Dieser mit etwas heißem Wasser gestreckte Kaffee soll im Zweiten Weltkrieg entstanden sein, als in Italien stationierte US-Soldaten ihren Kaffee mit Wasser verdünnten, damit er geschmacklich näher an den Filterkaffee herankam, den die Soldaten gewohnt waren. Espresso-Puristen überkommt das kalte Grausen bei dem Gedanken, einen perfekt zubereiteten Shot mit Wasser zu verdünnen.

Dabei müssten die USA ja allein schon qua ihrer Geschichte eine Kaffee-Nation sein: Zu ihren Gründungsmythen zählt die Boston Tea Party, bei der in einer Novembernacht im Jahr 1773 kistenweise Tee in den Hafen von Boston gekippt wurde. Der Aktion ging ein langer Konflikt über Steuern und Zölle und ein Boykott britischen Tees voraus. Wenn zu dieser Zeit Tee getrunken wurde, dann vor allem geschmuggelter Tee aus den Niederlanden. Kein Wunder also, dass bald Kaffee das Getränk der Wahl wurde. Im 19. Jahrhundert gehörte die Kaffeekanne dann fest zur Campingausrüstung von Pionieren und Goldgräbern, und Männer wie die Arbuckle Brüder oder James Folger verdienten sich mit dem Verkauf von gemahlenem Kaffee eine goldene Nase. Folger‘s gehört heute noch zu den populärsten Kaffee-Marken in den USA.

Der Siegeszug von Starbucks

Doch irgendwie haben die USA die Kurve doch nicht gekriegt. Vielleicht liegt es daran, dass sie eine Nation von Filterkaffeetrinkern sind, oder an Starbucks, jener Kette, die seit den Siebzigern von Seattle aus die Kaffeekultur der gesamten Welt mit Pappbechern und unverschämten, „Blends“ genannten, Kaffeemischungen zu ruinieren droht. Tatsächlich: Wer eine Kostprobe von dem bekommen will, was in amerikanischen Cafés kredenzt wird, der kann sich einfach einen Kaffee in einem deutschen Starbucks bestellen. Der schmeckt immer noch erträglich, im Vergleich zum „Gebrauchskaffee“, der in zahllosen US-Motels, Bodegas und Delis aus der (Pump-)Kanne kommt. Geschmacklich-aromatisch herrschen fruchtige Noten vor, die schnell ins Saure abgleiten.