Der Kaffee meines Lebens : Ich liebe ihn – auch wenn er dir nicht schmeckt!

Wenn ich frisch verknallt bin, neige ich dazu, unattraktive Fakten über mich zu verheimlichen. So versuche ich, mein Gegenüber schneller in mich verliebt zu machen. Ich verheimliche, dass ich als Kind in Sebastian Krumbiegel von den Prinzen verliebt war (das ist der Sams-Twin). Ich verheimliche, dass ich Bifi so gerne mag, dass ich immer das Plastik ausgelutscht habe. Ich verheimliche, dass ich bei „Deutschland sucht den Superstar“ weinen muss, wenn sensationsgeil und tränendrüsig die schweren Einzelschicksale der Kandidaten erzählt werden. Und ich reibe dem auserwählten Typen nicht meine Kaffeebarbarie unter die Nase: Ich schwärme für koreanischen Instantkaffee.

Gemeine Menschen würden ihn als hellbraune, viel zu süße Mistbrühe beschreiben. Das ist aber ein Missverständnis! Ich möchte die Herzen für dieses Getränk öffnen. Kurze Intro: Der Kaffee kommt als Mix aus einem Instant-Kaffeegranulat, Milchpulver und Zucker, portionsgerecht verpackt in länglichen Tütchen. Das Tütchen löst man in 100ml heißem Wasser auf und hat in wenigen Sekunden einen wundervollen Kaffeeshot.

Ein Schluck Geborgenheit

Vielleicht folgende Frage als Einstieg: Wonach schmeckt der erste Schluck einer heißen Schokolade als Kind, wenn man noch mit nassen Haaren aus der Badewanne kommt und gleich etwas vorgelesen bekommt (in einer perfekten Welt)? Genau, nach Geborgenheit. Was für viele die heiße Schokolade verkörpert, ist für mich koreanischer Instantkaffee. Wer mal in Korea war oder gerne koreanische Serien guckt, weiß, von welchem Kaffee ich spreche. Dort sind die gelben Tütchen einer bestimmten Marke überall zu finden, in Büros, Universitäten und privaten Haushalten.

Ich selbst bin in Berlin aufgewachsen, meine Eltern stammen aus Südkorea. Als Kind habe ich einige Sommer bei meiner Familie in Seoul verbracht. Bei meiner Halmoni (koreanisch für Oma) habe ich den Instantkaffee das erste Mal getrunken. Alles, was aus der Wuselküche meiner Halmoni den Weg vor meine Nase gefunden hat, war für mich der Gipfel der Leckerheit, eine kulinarische Erleuchtung. Halmoni ging davon aus, dass ich morgens keinen Reis aß – ich wuchs schließlich im Land des aufgehenden Brotes auf. So gab es für mich zum Frühstück eine große Scheibe weißes Toastbrot. Einen Toaster hatte sie nicht, dafür eine Pfanne, in der sie liebevoll meinen Toast mit einer Tonne Butter anbriet. Als ich alt genug war, etwa als Teenager, kam dann eine Tasse Instantkaffee dazu. Jeden Morgen um sechs Uhr weckte mich also der Duft gerösteter Butter und frischen Instantkaffees. Das ist bis heute die effektivste Art, mich um diese Uhrzeit aufzuwecken, ohne dass Grumpy Cat am Tisch sitzt. Ich erinnere mich noch an mein Erstaunen darüber, dass Kaffee mir so gut schmecken kann. Zugegeben, er ist schon sehr süß. Aber es handelt sich ja eher um einen Shot, ein paar Schlucke, und er ist weg. Durch das Milchpulver schmeckt er leicht karamellig.

Er ist nicht an eine Uhrzeit gebunden und enthält so wenig Koffein, dass man ihn problemlos nachts trinken kann. In Korea gibt es sowieso eine Nachts-Kaffee-trinken-Kultur, viele junge Leute treffen sich statt in Bars um zwei Uhr nachts in Cafés. Kaffee und süße Snacks zu seichter K-Popmusik und heller Beleuchtung, nur halt nachts. So schön idyllisch und unschuldig, das liebe ich. Ich finde es schade, dass es das in Deutschland nicht gibt und hier nachts immer alle gewerblichen Angebote einigermaßen verrucht sein müssen, also mit Sex, Alkohol und Kippen verbunden. Eine nächtliche Heile-Welt-Option wäre ein Traum: Hallo, Marktlücke!

In Korea findet man auch 24 Stunden lang kleine Supermärkte, in denen es immer heißes Wasser für Fertignudelsuppen oder Instantkaffee gibt. Ich weiß, Instantprodukte werden hierzulande als barbarisch angesehen, und Plastikmüll finden wir auch unter aller Sau. Aber der sehr erschwingliche koreanische Instantkaffee beschert vielen Menschen Glück. Aus Automaten kostet er oft weniger als 50 Cent. Die Kaffeekultur ist in Korea so progressiv wie hier, aber das Schöne ist, dass der gute alte Instantkaffee dort trotzdem gesellschaftlich akzeptiert und gerade für mittellose Menschen zugänglich ist.

Das war bei seiner Einführung in den Siebzigerjahren die Idee: günstigen Kaffee für alle anzubieten. Abgesehen vom Plastikmüll und klimaschädlichen Aspekten der Instantkultur finde ich, können wir uns wie die Koreaner auch mal unverkopften Convenient-Genuss gönnen. „Das Gefühl, so ein kleines Tütchen zu schütteln, es aufzureißen und das Pulver in einen Becher zu geben, fühlt sich an wie eine Wundertüte“, schwärmt meine Schwester Katti, sie ist ein Gönnjamin Blümchen vom Feinsten. Ein Freund von mir hat mal bei der koreanischen Firma LG gearbeitet, in der Nähe von Frankfurt. Auch er ist hellauf begeistert von dem Instantkaffee, den er für mich immer aus der LG-Büroküche geschmuggelt hat. „Ich feiere diese wunderbare Art der Koreaner, Instantprodukte auf High-End-Level zu bringen und in so vielen Varianten anzubieten“, sagt er. „Mittlerweile gibt es vom Instantkaffee Espresso, Latte Macchiato und eine Eiskaffee-Edition! Den haben wir im Büro im Sommer immer mit Eis getrunken.“ Dazu muss man sagen, dass er sonst ein echter Gourmet ist.

Aber bei koreanischem Instantkaffee gelten eben andere Gesetze, man kann ihn nur ins Herz schließen. Erst gestern habe ich mir eine Packung zu Hause gemacht, nach langer Corona-Quarantäne hatte ich einfach Lust auf ein bisschen Geborgenheit. Er hat mich an das gemütliche Frühstück bei meiner Halmoni erinnert. Irgendwann war Halmoni zu schwach, um alleine zu wohnen. Sie kam in ein Krankenhaus, ich erinnere mich an lange Autofahrten zu ihr mit meinem Bruder Ugi. Zerknautscht dort angekommen, war unsere erste Amtshandlung immer: erst mal ein kleiner Instantkaffee. Oft stumm standen wir da, im kargen Krankenhausraum, und nippten apathisch an der süßen Bombe. Mit geschlossenen Augen konnten wir uns so zurück in Halmonis Wuselküche beamen.