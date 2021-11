Zwei Brüder, ein Getränk : „Unser Gin ist echt hessisch“

60 Brennversuche in 1038 Tagen: Daheim in der Küche probierten die Brüder Jan und Nico Gutermuth sich an einem eigenen Gin – und gründeten schließlich ihr eigenes Unternehmen: die Brothers Distillery.

Tue Gutes – und mach einen Drink daraus! Die beiden Brüder Jan und Nico Gutermuth aus dem osthessischen Ort Hosenfeld machen genau das: Im Herbst 2020 gründeten sie ihr Unternehmen Brothers Distillery – und wussten gleich, dass sie den Vertrieb des eigenen Gins mit einem sozialen Projekt verbinden wollten. „Wir wollten einfach etwas zurückgeben“, sagt Nico Gutermuth.

Und wem oder was geben sie? Dem Wald die Bäume. Sie seien beide viel im Wald unterwegs, erzählt Nico Gutermuth, besonders sein Bruder Jan streife häufig durch den hessischen Forst. „Er ist Jäger.“ Und: „Wer viel im Wald unterwegs ist, kommt nicht umhin, das Waldsterben zu bemerken.“ Dem wollten die Brüder etwas entgegensetzen. Und was bietet sich da besser an als der selbst entwickelte Gin, den die beiden seit gut einem Jahr vertreiben? Für jede Flasche Gin, die die Gutermuths verkaufen, wird nun ein Teil des Geldes für die Aufforstung des hessischen Waldes gespendet – „elf Bäume im Jahr muss ein Mensch in Deutschland pflanzen, um klimaneutral zu leben“, sagt Nico Gutermuth. Diese Angaben stammen vom Hessischen Forstamt.

Was als Hobby begann, wurde schnell zur Leidenschaft, schließlich zum Unternehmen: Daheim in der Küche, an der eigenen Tischdestille, probierten die Gutermuths herum, 1038 Tage lang, 60 Brennversuche. Bis die erste „Batch“, die erste Fuhre brennbarer Gin, fertig war.

„Unser Gin ist echt hessisch“

Gebrannt wird der Gin aus Zutaten, die ökologisch angebaut wurden. Die Brüder pochen auf ihr eigenes Konzept von Nachhaltigkeit. „Wir wollen unsere Kunden auch zum Upcycling animieren.“ Dazu also, aus dem Gin-Behältnis, einer schönen Apothekerflasche, etwas Neues zu machen, zum Beispiel eine Leuchte, eine Blumenvase oder einen Seifenspender.

Für den Brennort haben sich die Brüder ein Familienunternehmen ausgesucht: die Brennerei Burkhard in Oberursel. „Unser Gin ist echt hessisch“, sagt Nico Gutermuth. Seit 1881 wird die Brennerei geführt, inzwischen in der fünften Generation.

184 Bäume wurden inzwischen gepflanzt, weil die Brüder Nico und Jan Gutermuth ihren Gin verkauft und einen Teil des Erlöses gespendet haben. 184 Tonnen CO2 werden im durchschnittlichen Lebenszeitraum dieser Bäume eingespart. Für das Projekt arbeiten die Brüder mit dem Hessischen Forstamt zusammen, das die gespendeten Bäume dort pflanzt, wo sie gerade benötigt werden. Den eigenen Gin-Baum kann man also nicht besuchen. Sobald Corona es wieder zulässt, wollen sie die Bäume auch persönlich pflanzen, sagen sie, aktuell sei dies nicht erlaubt.

Die Gutermuths entwickeln gerade ihren zweiten Gin. Sicher ist: Auch mit ihm wollen sie weiter den hessischen Wald aufforsten helfen – „unsere Wälder haben einige schlimme Jahre der Dürre und Trockenheit hinter sich“. Bis dahin kann man sich die Zeit mit ihrem ersten Gin vertreiben, eine Flasche kostet 34,90 Euro – Waldaufforstung inklusive.