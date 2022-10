Bereits in der Mitte des Jahrzehnts kletterten die Preise renommierter Crus hemmungslos nach oben, durchbrachen mit dem Jahrgang 2000 eine erste Schallmauer des Irrsinns und in der Folge praktisch alle fünf Jahre eine weitere. Heute müsste ich für eine Flasche 2000er Château Latour 1550 Euro bezahlen, für den Lafite Rothschild sogar 2220 Euro. Da ich keine Immobilien verkaufe, sondern Texte, mir meine Leidenschaft für guten Bordeaux aber erhalten habe, weiß ich jedoch, dass es auch jenseits der vor 167 Jahren klassifizierten Gewächse hervorragende Bordeaux gibt, die nur etwa ein bis zwei Prozent von dem kosten, was ich heute für ein Gewächs Erster Klasse ausgeben müsste.



Bekanntlich ist das Bordelais – oder eben Bordeaux, wenn man nicht die Stadt meint, sondern die Weinregion – mit 120. 000 Hektar Rebfläche das größte zusammenhängende Weinbaugebiet der Erde. Hier kommen rechts und links der Garonne beziehungsweise ihrer Gironde genannten Mündung mehr als 60 Appellationen zusammen, von denen die übergreifende Bordeaux AOP die größte, aber auch einfachste ist, während die kommunalen Appellationen wie etwa Margaux, Pauillac oder Saint-Émilion die Spitze darstellen. Dazwischen liegen die Bezirksherkünfte wie beispielsweise das Médoc nördlich der Stadt Bordeaux. Die berühmteste und bedeutendste Klassifikation der Chateaux ist die von 1855, die 61 Bordeaux-Weine des linken Ufers auf fünf Klassen verteilt hat, von denen die erste (Première) nur fünf Châteaux enthält. Es sind – zusammen mit keiner Handvoll von Weinen des rechten Gironde-Ufers, die ebenfalls klassifiziert sind, aber in einem anderen System – die edelsten, begehrtesten, teuersten Weine der gesamten Appellation.



Wenn ich in ein Bordelaiser Bistro gehe, dann beginne ich meistens mit einem Wein einer weniger etablierten Appellation, da er mir zum Essen die meiste Freude bereitet, weil er sich nicht nur gut trinken, sondern auch leicht bezahlen lässt. Es sind diese ganz normalen Tischweine, die das wahre Bordeaux als Gebiet wie als lokale Szene charakterisieren und hinter denen an die 10.000 Winzerfamilien stehen, die keine Hundertschaft beschäftigen, um sich die Trauben lesen und zu Wein verarbeiten zu lassen, sondern die dies höchstpersönlich tun.