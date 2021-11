Kolumne Reiner Wein : Saft ist auch eine Lösung

Im ersten Corona-Sommer, nach einem längeren Telefonat, schickte mir der Rheingauer Winzer Johannes Leitz einige alkoholfreie Weine, auch sprudelnde, zur Begutachtung. Er drängte sie mir nicht auf, ich rang sie ihm vielmehr ab, denn was er erzählte, klang erstaunlich. Er komme mit dem Produzieren seiner alkoholverdampften, auf Riesling oder Pinot Noir basierenden Weine (Weiß, Rosé, Sekt) gar nicht hinterher, sagte er, hörbar überrascht. Seitdem ist es nochmals dramatischer geworden. Vor allem in den USA, Großbritannien und in Island sei man scharf auf einen weinigen Geschmack ohne Alkohol, sei es aus religiösen, sozialen oder gesundheitlichen Gründen.

Auch ich fand seine „Eins, Zwei, Zero“-Füllungen annehmbar klar, frisch und weinig. „Zero“ ist die alkoholfreie Version von Leitz’ „Eins, Zwei, Dry“, einem vor allem in den USA populären Rheingau-Riesling, der zweifellos dabei half, trockenen deutschen Riesling in dem Land populärer zu machen, das mit Riesling vor allem sweet & cheap verband. Und meine Kinder waren vom Zero begeistert. Im letzten Sommer tranken sie gut 100 Büchsen perlenden Riesling (zu 2,50 Euro übers Weingut). Die Flaschen rührten sie hingegen nicht an und den Rosé auch nicht. Der sei etwas für Mädchen, meinten sie. Mädchen aber haben wir keine, und so war ich froh um jede Freundin, die sie mitbrachten. Inzwischen habe ich keine alkoholfreien Weine mehr im Haus. Sondern Feineres: Pet-Nat-Tees aus dem Baskenland!