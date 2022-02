Kolumne Reiner Wein : Geben Sie dem Périgord eine Chance!

Aktualisiert am

Eine Liebeshymne auf Weine aus dem Périgord: Unser Kolumnist hat Tropfen aus dem französischen Südwesten gekostet und dabei so manche köstliche Schätze entdecken können.

Es ist eine Weile her, dass ich an einer Online-Verkostung vorzüglicher Weine des südlichen Périgord im Südwesten Frankreichs teilnehmen konnte. Bekanntlich richtet sich das Interesse wohlhabender Weinfreunde am französischen Südwesten ja mehr oder weniger exklusiv auf die teuren Grands Crus des Bordelais, während der traditionelle, nach Wein statt kunstvoller Önologie schmeckende Bordeaux jenseits der Appellationen wie Médoc, Pessac, Pomerol oder Saint Emilion kaum noch Interesse findet.

Dabei bringt der Südwesten Frankreichs auch jenseits von Bordeaux einige der eigenständigsten Weine der Grande Nation hervor. Neben den Bergeracs zählen dazu die Rotweine der Côtes du Marmandais, der Buzet, Cahors und Madiran sowie auch die herrlich frischen Weißweine der Gascogne oder auch die kraftvollen Weine des Jurançon.