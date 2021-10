Die Wahrheit über Apfelwein : Egalitär schlägt elitär

Der Sitz der Frankfurter Seele ist kristallklar, wie ein Diamant von Rhomben eingefasst und in aller Regel spülmaschinenfest. Es ist das Gerippte, das traditionelle Schoppeglas für den Äpfelwein, Frankfurts Nationalgetränk und Seelentrunk, der alles in sich vereint, was diese Stadt so besonders macht und in ihrem Innersten zusammenhält. Wir wohnen seit vielen Jahren im „Gemalten Haus“ in Sachsenhausen, Frankfurts berühmtester Apfelweinwirtschaft, und fühlen uns deswegen zu solcher Kühnheit bemächtigt. Die Schoppepetzer, die ihrerseits mit dem Gerippten drei Etagen unter uns im Schankraum sitzen, wissen natürlich, was sie da in Händen halten: nicht nur einen Wein aus Äpfeln, sondern auch eine Formel, um aus der Welt eine bessere zumachen – was ihnen allerdings worschtegal ist, weswegen der Frankfurter Äpfelwein im Gegensatz zum Portwein aus Porto oder zum Sherry aus Jerez niemals Weltkarriere gemacht hat.

Frankfurt ist die Herzkammer der deutschen Demokratie. Das liegt aber weniger an der Paulskirche als am Äpfelwein, dem demokratischsten aller Getränke, das wie kein zweites die Prinzipien von Gleichheit, Gerechtigkeit und Brüderlichkeit verkörpert. Erfunden wurde der Ebbelwei vor einem halben Jahrtausend in Sachsenhausen, dem Stadtteil südlich des Mains, dessen Bewohner den Fluss traditionell als Demarkationslinie betrachten und nur in Zeiten größter Not oder schlimmsten Zwangs ihren Fuß nach Nordfrankfurt setzen.

Von Anfang an war der Äppler eine Manifestation des Freiheitswillens, eine Rebellion des einfachen Volkes gegen die Tyrannei der Obrigkeit. Denn aus Äpfeln alkoholische Erfrischungsgetränke zu keltern war damals strengstens verboten und wurde als „mutwilliges Vertrinken von Gottes Frucht“ gebrandmarkt. Diese Blasphemie nahmen die Sachsenhäuser gerne in Kauf, und da sie sich in ihrem sturen Stolz keine Vorschriften vom Rat der Stadt jenseits des Flusses machen ließen, florierte ihre Äpfelweinkultur schon zu Zeiten des Bierfreundes Luther. So ist es bis heute geblieben, nichts hat die Liebe der Frankfurter zu ihrem Stöffche erschüttern können, schon gar nicht Hitler, der den Äpfelwein während des Zweiten Weltkriegs vergeblich als „Friedensluxus“ zu verbieten versuchte.

Subversive Lust am Eigensinn

Warum dem Diktator der Äppler verhasst war, kann man bis heute im „Gemalten Haus“ besichtigen, das seinen Namen der bunt mit bukolischen Szenen von Ernte und Zeche bemalten Fassade verdankt: Der Äpfelwein ist ein großer Gleichmacher, der aber jede Gleichschaltung mit subversiver Lust am Eigensinn konterkariert. Vor dem Gerippten und dem Bembel, dem traditionellen blau-grauen Steingutgefäß fürs Stöffche, sind alle Menschen Brüder und Schwestern.