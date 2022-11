Reiner Wein : Luxus, den man schmecken kann

Aktualisiert am

Sie haben eigentlich wenig miteinander zu tun, obgleich sie sich gegenseitig (fast) in die Weinberge schauen könnten: Eva Fricke im Rheingau und Georg Rumpf auf der anderen Seite des Rheins, in etwa dort nämlich, wo die Nahe in den Rhein mündet.

Im rheinischen Schiefergebirge erzeugt Eva Fricke einige der feinsten Rheingauer Rieslinge: rein biologisch-organisch im Anbau und natürlich im Ausbau, also ohne Reinzuchthefe, ohne Enzyme oder irgendwelche anderen die Natur korrigierenden Zusätze. Die hat Eva Fricke auch gar nicht nötig, denn ihre Riesling-Trauben sind reif und pumperlgesund, changieren farblich von Grellgrün über Goldgelb zu Orange und Pink und bringen trockene wie feinherbe und auch edelsüße Weißweine der Extraklasse hervor.