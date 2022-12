Aktualisiert am

Was gehört in eine gute Hausbar?

Vom Shaker bis zum Glas : Was gehört in eine gute Hausbar?

Die Hausbar ist weniger ein Ort als vielmehr eine Gelegenheit, um in privater Runde einen guten Drink zu genießen. Ein bisschen Hardware ist für die heimische Trinkkultur aber durchaus nötig.

Sie ist die elegante Schwester des Partykellers. Nicht so ungestüm, laut und verschwitzt, sondern entspannt und gediegen. Sie ist nichts für wilde Nächte mit Musik, Tanz und unkontrollierbaren Gästen. Nichts für den schnellen, euphorischen Rausch. Nein, die Hausbar ist der zivilisierte Ort des Hauses, ein Hort der stilvollen Zerstreuung, die Vorstandsetage des guten Geschmacks. An der Hausbar betrinkt man sich nicht, an der Hausbar genießt man den Abend.

Peter Badenhop Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung.

Aber gibt es sie überhaupt noch? Das heimische Kleinod, das wir vor allem aus alten amerikanischen Filmen kennen, in denen der Hausherr seinen Gästen mit schlafwandlerischer Sicherheit ein paar gute Drinks macht und man sich dann gemeinsam einer heiteren Plauderei hingibt? Gibt es noch Leute, die einen Bar-Globus in der Ecke ihres Wohnzimmers stehen haben? Eine dieser Weltkugeln im Kolonialstil, in deren Innerem ein paar edle Flaschen und ein paar Zigarren Platz finden? Gibt es noch diese praktischen Schrankwände, hinter deren Türen sich diskret ausreichend viel Platz für Gläser, Flaschen und allerlei Zubehör findet?