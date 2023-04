Als vor vielen Jahren ein Repräsentant des Deutschen Weininstituts (DWI) in der deutschen Botschaft in Paris zu Gast war, freute er sich über die dort ausgeschenkten deutschen Weißweine, staunte aber nicht schlecht, als er feststellen musste, dass die Rotweine französischer Herkunft waren. Der deutsche Botschafter habe wenig Vertrauen in die deutsche Rotweinkunst gehabt, so ein DWI-Pressesprecher.



Als Konsequenz bietet das in Bodenheim ansässige Institut seither Weinseminare für etablierte und angehende Botschafter an. Inzwischen gibt es zudem eine offizielle Empfehlung, wie sich die deutsche Weinvielfalt in aller Welt repräsentieren lässt. Diese wird von einer Jury aus ranghohen Mitarbeitern des Auswärtigen Amtes regelmäßig erstellt. Für das Sortiment 2023 standen nach einer Ausschreibung 305 Weine zur Vorauswahl, 61 kamen ins Finale. Nach einer verdeckten Degustation schafften es 19 auf die Bestellliste für Botschaften und Konsulate.



Unser Weinkolumnist Stephan Reinhardt hat die aktuellen „Botschafterweine“ im Restaurant des Niedersächsischen Landtags, dem gerade mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichneten Restaurant „Votum“ in Hannover, verkostet. Eine Achterbahnfahrt zu Preisen zwischen 6,75 und 23 Euro (jeweils ab Weingut), mit einigen Höhen und erstaunlichen Tiefen, die für diplomatische Spannungen sorgen könnten.