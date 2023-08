Natürlich kommt früher oder später James Bond ins Spiel. Der Mann ist schließlich der berühmteste Martini-Trinker der Filmgeschichte. Und wenn die Rede auf diesen Cocktail kommt, dann denken auch Bar-Laien umgehend an das gute alte „geschüttelt, nicht gerührt“ des britischen Geheimagenten. Wobei diese Vorliebe des Prügelknabe Ihrer Majestät eigentlich in die Irre führt – aber dazu gleich.

Peter Badenhop Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Entscheidend für diese Zeilen ist die Tatsache, dass ich mit James Bond die Leidenschaft für den Martini teile. Wir sprechen selbstverständlich nicht von dem italienischen Wermut gleichen Namens, der hierzulande auch in besseren Lokalen als Aperitif auf den Karten steht und immer wieder mit dem klassischen Dry Martini verwechselt wird. Nein, James und ich trinken den in der angloamerikanischen Welt an jeder halbwegs ordentlichen Theke gängigen Cocktail, der üblicherweise aus Gin – in Amerika oft auch Wodka – und trockenem, weißem Wermut gemixt und mit einer Zitronenzeste oder einer Olive im klassischen Martiniglas mit seinem konischen Kelch serviert wird.

Er ist trocken, ohne ablenkende Süße

Schnörkellos und kompromisslos – das sind gute Adjektive, die diesen Drink beschreiben. Er ist trocken, ohne jede, vom klaren Geschmack des Gins – oder Wodkas – ablenkende Süße. Eben ein richtiger Drink, kein Kindergeburtstag. Einen Dry Martini bestellt man nicht mal eben so, weil einem nichts Besseres einfällt. Den lässt man sich nur kommen, wenn man klassische, harte Cocktails schätzt – und vertragen kann. Denn eins ist der Dry Martini auf jeden Fall: hochprozentig und wirkungsvoll. So wie ihn die amerikanische Schriftstellerin Dorothy Parker in ihrem legendäre Ausspruch beschreibt: „I like to have a Martini / Two at the very most / After three I am under the table / After four I am under my host“.

Anders als von James Bond stets verlangt, wird dieser Klassiker unter den Klassikern nicht geschüttelt, sondern in einem großen Glas auf Eis gerührt. Das Mischungsverhältnis und der Wermutanteil sind dabei schon immer Gegenstand angeregter Debatten gewesen. Üblich sind fünf oder sechs Teile Gin und ein Teil Wermut. Puristen allerdings plädieren für so wenig Wermut wie möglich und verwenden mitunter nur ein mit Wermut benetztes Glas. Oder sie halten es mit Winston Churchill, von dem die Weisheit stammen soll, der beste trockene Martini sei ein eiskalter Gin aus einer Flasche, die zuvor neben einer Flasche Wermut gestanden habe. Wer statt der Zitrone oder der Olive eine Silberzwiebel in den Drink gibt, der hat einen Gibson – und wer zur Olive auch noch einen Spritzer von der Olivenlake ins Rührglas gibt, der bekommt den Drink meines Lebens: den Dirty Martini.

Ihren Namen hat diese Abwandlung des Dry Martini wegen der Olivenlake, die dem Drink seine stählerne Klarheit nimmt. Wann ich meinen ersten Dirty Martini getrunken und seine salzige Wacholder-Würzigkeit für mich entdeckt habe, weiß ich nicht mehr. Aber einen der besten habe ich auf jeden Fall in London getrunken, bei der East London Liquor Company in Bow Wharf, ganz im Osten der Stadt. Deren London Dry Gin ist nach wie vor mein Favorit, ein unglaublich aromatischer Tropfen mit knackiger Wacholdernote, frischen Zitrusaromen, einer sanften Würze und einem milden, geradezu cremigen Abgang. Für meinen Dirty Martini wird er mit dem französischen Wermut Noilly Prat und Manzanilla-Oliven in Salzlake kombiniert.

Mehr zum Thema 1/

Einen Moment Zeit für diesen Drink sollte man sich nehmen: Das Cocktail-Glas – bei mir kein klassischer Kelch, sondern eine Cocktail-Schale – und das Rührglas sollten im Gefrierfach vorkühlen werden, der Gin und der Wermut zumindest im Kühlschrank. Zunächst wird dann das Rührglas mit Eiswürfeln gefüllt, anschließend gießt man den Gin und den Wermut langsam über das Eis (ich bevorzuge sechs Teile Gin auf ein Teil Wermut), fügt zwei Barlöffel von der Olivenlake hinzu und rührt langsam und ohne Hektik, bis das Glas beschlägt. Zum Schluss wird das Ganze mit einem Stück Zitronenschale kurz abgespritzt und dann durch ein Cocktail-Sieb in das eiskalte Cocktailglas abgeseiht. Darin wartet schon ein Cocktail-Spieß mit drei Oliven – eine gibt es vor dem ersten, die zweite nach dem dritten oder vierten und die dritte nach dem letzten Schluck.

Ein Dirty Martini ist der ideale Auftakt für einen langen Abend. Ein feiner, ausdrucksstarker Aperitif, kein pappig-süßer, sprudelnder Spritz oder fruchtig aufdringlicher Cosmopolitan, sondern ein pointierter Stimmungsaufheller mit einer perfekten Balance zwischen alkoholischer Wucht und aromatischer Eleganz. Das könnte auch dem guten James gefallen. Aber der trinkt ja lieber seine eigene Variante – „shaken, not stirred“.