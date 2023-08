Aktualisiert am

Ob der Champère aus der Netflix-Serie „Emily in Paris“ oder ein Riesling, der Günther Jauch gehört: Manche Leute trinken ihren Wein oder Champagner nicht, sondern haben anderes damit vor. Aber was?

Trinken den Champagner nicht, sondern verspritzen ihn: Emily und ihre Freundin Lily in der Netflix-Serie „Emily in Paris“ Bild: Picture Alliance

Natürlich wüsste man gern, wie ein Riesling von der Saar schmeckt, der im Herbst 1921 gelesen wurde. „Er galt als der Jahrhundertjahrgang“, sagt Günther Jauch, dem die Flasche heute gehört. Gekeltert wurde sie von seinen Vorfahren im Weingut von Othegraven, das Jauch 2010 übernommen hat. Eigentlich klingt das nach weiteren Gründen, die Flasche feierlich zu öffnen. War der zur damaligen Zeit weltweit begehrte Saar-Riesling wirklich so gut? Und wer hat schon die Möglichkeit, mit den eigenen Vorfahren nicht nur über Fotos oder Dokumente in Kontakt zu treten, sondern mit einem so sinnlichen Erzeugnis wie einer Flasche Wein?

Zumal eine besondere und besonders skurrile Geschichte genau hinter diesem Jahrgang steckt. Jauchs Vorfahr Franz Weißebach, damals Mitbesitzer des Gutes, vererbte der Stadt Trier drei Fuder des Rieslings. Das entspricht 3600 Flaschen Krematoriumswein: So wurde das Erbe trotz seines Werts spöttisch genannt, da es an den Bau eines Krematoriums geknüpft war. Das war im katholischen Trier natürlich absurd, verbot der Vatikan doch bis 1963 die Feuerbestattung im Hinblick auf die leibliche Auferstehung.